29 августа
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Потребитель

«На одного человека — не более тонны»: российская агрофирма объявила акцию по сбору картофеля

Агрофирма «Лаишевская» в Ульяновской области пригласила желающих на сбор картофеля по 12 рублей за килограмм.

Картофель
Картофель
ССО

Было ограничение: на одного человека — не более тонны.

По замыслу организаторов акции, все желающие могли выкапывать клубни любых размеров в течение недели.

Однако спустя три дня «лавочка» закрылась из-за неслыханного ажиотажа, пишет ulpressa.ru.

Об этом рассказали жители региона в соцсетях

«Приехали сейчас на сбор картошки. В информационных сообщениях говорилось, что сбор до 31 августа. Уже в 9 часов никого не пускают. Говорят, у них 200 машин и завтра, оказывается, последний день сбора. Иначе, цитирую сотрудника, «Нам самим не хватит», — отметили незадачливые огородники.

Ранее россиян предупредили о подорожании картофеля.

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