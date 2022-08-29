Было ограничение: на одного человека — не более тонны.
По замыслу организаторов акции, все желающие могли выкапывать клубни любых размеров в течение недели.
Однако спустя три дня «лавочка» закрылась из-за неслыханного ажиотажа, пишет ulpressa.ru.
Об этом рассказали жители региона в соцсетях
«Приехали сейчас на сбор картошки. В информационных сообщениях говорилось, что сбор до 31 августа. Уже в 9 часов никого не пускают. Говорят, у них 200 машин и завтра, оказывается, последний день сбора. Иначе, цитирую сотрудника, «Нам самим не хватит», — отметили незадачливые огородники.
Ранее россиян предупредили о подорожании картофеля.