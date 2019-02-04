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4 февраля -32°C

На упаковку уникального алтайского масла-спрея нанесут продуктовое «сердечко»

Компания ООО"Диво Алтая" получила право размещения на своей продукции знака качества «Алтайские продукты +100 к здоровью». Его разместят на упаковке рафинированного и нерафинированного подсолнечных масел в спрее.

Масло Altaria.
Масло Altaria.
Фото: архив компании «Диво Алтая»

Яна Попова,
финансовый директор компании ООО"Диво Алтая":

Мы более 25 лет занимаемся производством подсолнечного масла и всегда гордились тем, что наш продукт ценен именно своим происхождением. Сегодня, спустя 9 месяцев с момента презентации нашего инновационного продукта для здорового питания, мы уже присутствуем в рознице более чем в 15 регионах России, а также в Казахстане и Узбекистане. Кроме качественного сырья и удобной современной упаковки, наши покупатели выбирают Altaria именно потому, что это алтайский продукт. Наш регион стал брендом, символизирующим природную натуральность и экологичность, и мы искренне рады сохранять эти качества в своем продукте.

Для получения права пользования данным знаком компания ООО"Диво Алтая" прошла проверку на соответствие определенным требованиям, в том числе к качеству и безопасности заявленной продукции, а также на соблюдение в деятельности предприятия принципов социальной ответственности.

Как сообщают в Алтай пищепроме, с 2016 года уже более 25 предприятий получили право на использование знака «Алтайские продукты +100 к здоровью», число компаний, желающих войти в состав обладателей бренда, постоянно растет.

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