Протоиерей рекомендовал православным отказаться от интернета в Великий пост

Протоиерей Велибор Джомич также предлагает воздержаться от зависимости от социальных сетей.
Священник отмечает, что существует внешняя, видимая часть поста — воздержание от определенных видов пищи и напитков, но еще более важен внутренний пост.
Велибор Джомич,
протоиерей:
То есть воздержание от всего, что отдаляет человеческую душу от Творца и что ее отвлекает от вечных божественных истин, ценностей и назначения, которые важны для каждого крещенного православного христианина.
Конечно, информационные технологии, социальные сети, представляют собой новую категорию общественной реальности. Не скажу ничего нового, если напомню, что эти вещи не существовали во время всех предыдущих 20 веков христианства. Но Бог в своей премудрости дал нам ответы через Церковь на многие современные вопросы в Святом Писании и Святом Предании нашей матери-церкви.
Священник апеллирует к данным официальной медицины, которая констатирует, что существует большая зависимость от интернета и социальных сетей. По его мнению, эта болезнь внутренней природы в новой эпохе требует духовного ответа.
Велибор Джомич,
протоиерей:
Считаю, что пост — один из самых адекватных ответов для лечения этой болезни через воздержание от неадекватного использования социальных сетей и интернета.
Отец Велибор обратил внимание на то, что пост является призывом и возможностью для всех православных христиан, которые используют в большей или меньшей мере интернет, социальные сети и информационные технологии, «чтобы мы размышляли, прежде всего, о хороших и плохих сторонах».
Он добавил, что при этом информационные технологии, интернет и социальные сети имеют свои бесспорные позитивные стороны и ценность.
Как долго будет Великий Пост в 2019 году
Великий пост (пост Святой Четыредесятницы) для православных РПЦ, Сербии и других странах, придерживающихся юлианского календаря, начинается 11 марта и завершится перед Пасхой — 27 апреля.