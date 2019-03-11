Протоиерей рекомендовал православным отказаться от интернета в Великий пост

Протоиерей Велибор Джомич также предлагает воздержаться от зависимости от социальных сетей.

Священник отмечает, что существует внешняя, видимая часть поста — воздержание от определенных видов пищи и напитков, но еще более важен внутренний пост.

То есть воздержание от всего, что отдаляет человеческую душу от Творца и что ее отвлекает от вечных божественных истин, ценностей и назначения, которые важны для каждого крещенного православного христианина.

Конечно, информационные технологии, социальные сети, представляют собой новую категорию общественной реальности. Не скажу ничего нового, если напомню, что эти вещи не существовали во время всех предыдущих 20 веков христианства. Но Бог в своей премудрости дал нам ответы через Церковь на многие современные вопросы в Святом Писании и Святом Предании нашей матери-церкви.