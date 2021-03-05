«Нам есть чем удивить НАТО». Как барнаульские предприниматели устроили гонку на выживание на российском вездеходе

Справка. Кто укрощал зверя «Шерп-Макс»
- Сергей Приб, генеральный директор «Алтайкрайэнерго»,
- Максим Байкалов, генеральный директор компании «Тейси»,
- Константин Денисенко, генеральный директор ZIAS Machinery,
- выдающийся путешественник России Александр Провоторов.
Все четверо стали участниками закрытой гонки «Мужского клуба» на вездеходе «Шерп-Макс».
В звенящую снежную даль
Такие драйвовые тесты созданы для настоящих мужчин. Только представьте: вам в распоряжение дается мощный и брутальный вездеход, для которого практически не существует препятствий. Он доставит вас в то место, куда не сможет добраться почти никакой наземный транспорт. Поэтому участники клуба не захотели ограничиваться простой гонкой, а решили узнать, на что же способен «Шерп-Макс».
Задача участников соревнования — преодолеть дистанцию как можно скорее. Причем гнать придется не по подготовленной трассе, а по ледяному бездорожью, испещренному рытвинами, сквозь кусты и сугробы. После заезда гонщиков переполняли эмоции.
Сергей Приб,
генеральный директор «Алтайкрайэнерго»:
«Управление очень легкое. Шикарная машина. Думаю, в болоте это непревзойденная техника».
Константин Денисенко,
генеральный директор ZIAS Machinery:
«Первый раз я за рулем „Шерпа“, а ощущения — будто управляю своей любимой машиной. Очень понравилось, было здорово».
Действительно, Сергей Приб практически всю гонку ехал на 5-й передаче и показал лучший результат — 7 минут 27 секунд, обогнав серебряного призера на полминуты.
Любая вершина нам всем по плечу
После гонки участники «Мужского клуба» решили проверить «Шерп» на проходимость. Они взбирались на холмы и предгорья, а также пытались проломить лед, чтобы испытать главное преимущество вездехода — выход с воды на лед.
И им это удалось. Сергей Приб подчеркнул, что «Шерп» — единственный вездеход, который на такое способен.
Сергей Приб,
генеральный директор «Алтайкрайэнерго»:
«Я занимаюсь энергетикой, вездеходов перебрал штук 60−70. И могу с уверенностью сказать, что у „Шерпа“ очень комфортное управление. Топлива хватит на двое суток движения без остановки, а проколоть колеса практически невозможно. „Шерп“ собран с умом, фундаментально и основательно. Преимуществ огромное количество, но особенно порадовало то, что вездеход можно прицепить к любой машине и везти его с собой, этого у конкурентов почти не найдешь».
Александр Правоторов сравнил «Шерп» с «Емелей» — знаменитым автомобилем-амфибией, который пересек Арктику и Антарктиду.
Александр Провоторов,
выдающийся путешественник России:
«Этот вездеход и по болотам, и по морям проедет легко, а при определенной сноровке и на Северный полюс заедет. Если раньше сделать это мог лишь «Емеля», то теперь сможет и «Шерп-Макс».
Максим Байкалов согласился с оценкой коллег и выразил гордость за российский вездеход.
Максим Байкалов,
генеральный директор компании «Тейси»:
«Очень рад, что машина отечественная, изобретена нашими ребятами и производится в России, пусть даже и с использованием иностранных комплектующих по объективным причинам. Тем не менее это российский вездеход, каких у нас на рынке не так много».
Благодарим компанию «Техно-Профи» за предоставленный вездеход, а участников «Мужского клуба» — за зрелищную гонку.
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