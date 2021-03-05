«Нам есть чем удивить НАТО». Как барнаульские предприниматели устроили гонку на выживание на российском вездеходе

Как писал классик: «И какой же русский не любит быстрой езды?» Особенно, если это езда по суровому зимнему бездорожью на настоящем русском вездеходе. Известные барнаульские предприниматели выступили в качестве настоящих испытателей огромной, сильной и строптивой машины. О том, как все прошло, — в материале altapress.ru.

Справка. Кто укрощал зверя «Шерп-Макс»

Сергей Приб , генеральный директор «Алтайкрайэнерго»,

генеральный директор «Алтайкрайэнерго», Максим Байкалов , генеральный директор компании «Тейси»,

генеральный директор компании «Тейси», Константин Денисенко , генеральный директор ZIAS Machinery,

генеральный директор ZIAS Machinery, выдающийся путешественник России Александр Провоторов.

Все четверо стали участниками закрытой гонки «Мужского клуба» на вездеходе «Шерп-Макс».

В звенящую снежную даль

Такие драйвовые тесты созданы для настоящих мужчин. Только представьте: вам в распоряжение дается мощный и брутальный вездеход, для которого практически не существует препятствий. Он доставит вас в то место, куда не сможет добраться почти никакой наземный транспорт. Поэтому участники клуба не захотели ограничиваться простой гонкой, а решили узнать, на что же способен «Шерп-Макс».

Задача участников соревнования — преодолеть дистанцию как можно скорее. Причем гнать придется не по подготовленной трассе, а по ледяному бездорожью, испещренному рытвинами, сквозь кусты и сугробы. После заезда гонщиков переполняли эмоции.

Закрытая гонка «Мужского клуба» на вездеходе «Шерп-Макс». Анна Зайкова.

Сергей Приб,

генеральный директор «Алтайкрайэнерго»:

«Управление очень легкое. Шикарная машина. Думаю, в болоте это непревзойденная техника».

Закрытая гонка «Мужского клуба» на вездеходе «Шерп-Макс». Анна Зайкова.

Константин Денисенко,

генеральный директор ZIAS Machinery:

«Первый раз я за рулем „Шерпа“, а ощущения — будто управляю своей любимой машиной. Очень понравилось, было здорово».

Действительно, Сергей Приб практически всю гонку ехал на 5-й передаче и показал лучший результат — 7 минут 27 секунд, обогнав серебряного призера на полминуты.

Любая вершина нам всем по плечу

После гонки участники «Мужского клуба» решили проверить «Шерп» на проходимость. Они взбирались на холмы и предгорья, а также пытались проломить лед, чтобы испытать главное преимущество вездехода — выход с воды на лед.

И им это удалось. Сергей Приб подчеркнул, что «Шерп» — единственный вездеход, который на такое способен.

Закрытая гонка «Мужского клуба» на вездеходе «Шерп-Макс». Анна Зайкова.

Сергей Приб,

генеральный директор «Алтайкрайэнерго»:

«Я занимаюсь энергетикой, вездеходов перебрал штук 60−70. И могу с уверенностью сказать, что у „Шерпа“ очень комфортное управление. Топлива хватит на двое суток движения без остановки, а проколоть колеса практически невозможно. „Шерп“ собран с умом, фундаментально и основательно. Преимуществ огромное количество, но особенно порадовало то, что вездеход можно прицепить к любой машине и везти его с собой, этого у конкурентов почти не найдешь».

Александр Правоторов сравнил «Шерп» с «Емелей» — знаменитым автомобилем-амфибией, который пересек Арктику и Антарктиду.

Закрытая гонка «Мужского клуба» на вездеходе «Шерп-Макс». Анна Зайкова.

Александр Провоторов,

выдающийся путешественник России:

«Этот вездеход и по болотам, и по морям проедет легко, а при определенной сноровке и на Северный полюс заедет. Если раньше сделать это мог лишь «Емеля», то теперь сможет и «Шерп-Макс».

Максим Байкалов согласился с оценкой коллег и выразил гордость за российский вездеход.

Закрытая гонка «Мужского клуба» на вездеходе «Шерп-Макс». Анна Зайкова.

Максим Байкалов,

генеральный директор компании «Тейси»:

«Очень рад, что машина отечественная, изобретена нашими ребятами и производится в России, пусть даже и с использованием иностранных комплектующих по объективным причинам. Тем не менее это российский вездеход, каких у нас на рынке не так много».

Благодарим компанию «Техно-Профи» за предоставленный вездеход, а участников «Мужского клуба» — за зрелищную гонку.

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