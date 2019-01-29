«Народный контроль» проверит максимальные ставки по потребительским кредитам

Новые ограничения по предельному долгу и максимальной ставке потребкредита вступили в силу 28 января. До 30 июня 2019 года все проценты и неустойки (штрафы, пени) не могут превышать сам долг более чем в 2,5 раза. Изменение действует для займов, срок возврата которых на момент заключения договора не превышает один год.

Кроме того, процентная ставка по займу не может превышать 1,5% в день. С 1 июля 2019 года эта ставка не должна будет превышать 1% в день

Координатор проекта «Народный контроль» Анна Кувычко отметила, что совершенствование рынка микрофинансирования должно продолжаться, а «истории о потере имущества из-за долгов и бесчинствах коллекторов навсегда должны уйти в прошлое».

Она сказала, что итоги проверок будут переданы в Центробанк РФ и Генеральную прокуратуру РФ.