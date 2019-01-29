Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
29 января -27°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Потребитель
80

«Народный контроль» проверит максимальные ставки по потребительским кредитам

«Народный контроль» — партийный проект «Единой России» — в феврале проверит исполнение в регионах нового закона, ограничивающего ставки по потребительским займам, пишет ТАСС.

Кредит.
Кредит.
СС0

Новые ограничения по предельному долгу и максимальной ставке потребкредита вступили в силу 28 января. До 30 июня 2019 года все проценты и неустойки (штрафы, пени) не могут превышать сам долг более чем в 2,5 раза. Изменение действует для займов, срок возврата которых на момент заключения договора не превышает один год.

Кроме того, процентная ставка по займу не может превышать 1,5% в день. С 1 июля 2019 года эта ставка не должна будет превышать 1% в день

Координатор проекта «Народный контроль» Анна Кувычко отметила, что совершенствование рынка микрофинансирования должно продолжаться, а «истории о потере имущества из-за долгов и бесчинствах коллекторов навсегда должны уйти в прошлое».

Она сказала, что итоги проверок будут переданы в Центробанк РФ и Генеральную прокуратуру РФ.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость