Народный вопрос. Как отсудить алименты?

В редакцию altapress.ru обратилась читательница с вопросом: «Обязательно ли подавать иск в суд на получение алиментов? Как это сделать?» Мы узнали у юриста — рассказываем.

Только через суд

Согласно п. 2 ст. 107 Семейного кодекса РФ алименты присуждаются только с момента обращения в суд. Однако есть исключение.

О нем предупреждает барнаульский юрист Андрей Сандаковский:

«Алименты за прошедший период могут быть взысканы в течение трех лет с момента обращения в суд, если им установлено, что до обращения принимались меры к получению средств на содержание, но деньги не были получены из-за уклонения».

Поэтому с подачей документов в суд не стоит затягивать. Алименты удастся получить только с даты подачи всех необходимых бумаг (если случай не является исключением).

Суд. Решение суда. Pixabay.com

Учет всех тонкостей

Во-первых, заявителю не надо платить пошлину. На основании ст. 333.36 Налогового кодекса РФ истцы по делам о взыскании алиментов освобождены от уплаты. Суд при вынесении решения берет ее с ответчика.

Во-вторых, алименты можно взыскать либо в долевом отношении к доходу родителя (чаще всего так и бывает), либо в твердой денежной сумме.

Второй вариант применяется, если родитель, обязанный платить, имеет нерегулярный, меняющийся заработок. Или его зарплата находится в иностранной валюте или натуральной форме. Есть и другие, индивидуальные случаи, когда требование алиментов с лица нарушает его права.

Еще важно знать, что закон предоставил истцу по делам об алиментах право выбора: обращаться по общим правилам в суд по месту жительства ответчика, либо в суд по месту жительства самого истца.

Исходя из того, в какой форме планируется взыскать алименты (в долях или в твердой денежной сумме), обращаться надо в районный или мировой суд. На выплату в твердой денежной сумме нужно оформлять исковое заявление и идти с ним в районное учреждение.

Деньги. СС0

Если же деньги берут в долях от дохода ответчика, то подавать надо заявление о выдаче судебного приказа. Подается оно мировому судье. Если перепутать, то орган вернет заявление, а заявитель потеряет время.

Справка Судебный приказ — это постановление, вынесенное судьей единолично на основании заявления от должника. Перед вынесением приказа суд не извещает участников о слушании дела и вообще не проводит такое слушание. Он лишь рассматривает заявление о выдаче судебного приказа и приложенные к нему документы. Если содержание предъявляемым требованиям, то он выдает приказ на принудительное взыскание.

Андрей Сандаковский,

юрист:

Возможна ситуация, когда человек подал мировому судье заявление о выдаче судебного приказа о взыскании алиментов, получил желаемый приказ, но должник в установленном порядке отменил его. В таком случае отчаиваться не надо. Следует оформить исковое заявление и подать его уже не мировому судье, а в районный суд. В документе следует отразить, что заявление о выдаче судебного приказа подавалось, но должник его отменил.

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