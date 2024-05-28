Цены на товары и услуги в Алтайском крае в апреле выросли на 8,86% по сравнению с прошлым годом, следует из данных алтайского отделения Банка России.

В апреле годовая инфляция на продукты питания увеличилась до 9,86% по сравнению с 9,73% в марте.

В регионе продолжился рост затрат производителей мясных и молочных продуктов на корма и ветеринарные препараты, электроэнергию, оплату труда и логистику. Это привело к увеличению годовых темпов роста цен на свинину и говядину, мясной фарш, колбасные изделия, а также на питьевое молоко и сметану.

Кафе и рестораны, в свою очередь, переложили возросшие расходы на оплату труда и закупку продуктов в стоимость блюд. В результате цены на общественное питание в апреле росли быстрее, чем в предыдущем месяце.

В то же время темпы роста цен на непродовольственные товары в апреле замедлились до 7,95% по сравнению с 8,10% в марте.

Например, предложение импортных автомобилей расширилось из-за увеличения поставок из стран Азии. В результате, рост цен на импортные автомобили замедлился в годовом выражении по сравнению с предыдущим месяцем.

Увеличение импорта электроники из Китая также привело к расширению ее предложения. Годовое снижение цен на смартфоны и наушники ускорилось, а смарт-часы стали дешевле.

Кроме того, в масштабах страны увеличилось производство кормов для домашних животных, что привело к расширению их предложения на региональном рынке. В результате, рост цен на сухие корма для домашних животных замедлился в годовом выражении по сравнению с мартом.

Инфляция в сфере услуг снизилась до 8,78% после 8,90% в марте. В отделении Центробанка объяснили, что это связано с тем, что несколько крупных авиаперевозчиков проводили распродажи билетов по отдельным направлениям в апреле. Из-за этого цены на перелеты выросли меньше, чем в марте, в годовом исчислении.

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