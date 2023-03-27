Не пылятся в папке «на будущее». 5 брендов одежды на Алтае, которые могут зацепить взгляд

Джинсовые чехлы, яркие худи и мрачные сказки. Altapress.ru узнал, какие интересные бренды есть на Алтае и поблизости, как они выделяются и чем могут удивить.

Уч-Сумер

Барнаульский бренд одежды. На своих вещах производители изображают алтайских животных, витиеватое оружие, а также мрачные сказочные мотивы.

Бренд Уч-Сумер. vk.com/uchsumerwear Бренд Уч-Сумер. vk.com/uchsumerwear

Среди ассортимента одежды:

Худи;

Футболки;

Майки;

Лонгсливы.

Макар Курапов,

один из основателей бренда Уч-Сумер:

«Желание делать одежду появилось еще в 2018 году. Но это осталось просто идеей в пылящейся папке „на будущее“. Через пару лет собрали команду и начали работу. Хотели делать одежду для сноубордистов и скейтеров. Но команда разбежалась, а меня идея делать одежду не отпускала — хотелось создать микромир со своими героями и историями. Так через девять месяцев появился Уч-Сумер».

Siberia Altai Wear

Сибирский бренд одежды. По словам производителя, бренд сочетает в себе стиль, удобство и качество, а также меняет представление людей о современной моде.

Бренд Siberia Altai Wear. vk.com/siberia_altai

Siberia Altai Wear шьет:

Худи;

Флисовые костюмы;

Костюмы утепленные;

Футболки;

Костюмы весна-лето;

Платья;

Шапки;

Шорты;

Свитшоты;

Худи;

Бейсболки.

Sanger

Швейная фабрика из Барнаула. На рынок фирма вышла в 2004 году, и к нынешнему моменту отшивает более 900 моделей одежды.

В своем каталоге товаров Sanger перечисляет уйму вариантов: от джинсовых курток до бомберов и жакетов.

Бренд Sanger. barnaul.sanger.su

Фирма принимает заказы на пошив одежды как оптом, так и индивидуально. Среди предлагаемых товаров:

Толстовки;

Джемпера;

Мужские и женские футболки;

Майки;

Юбки;

Платья;

Брюки;

Спортивные костюмы;

Корпоративная одежда;

Детская одежда.

Ulala

Алтайский бренд, который увидел свет в 2018 году. Команда разработчиков предлагает окунуться в «суровую» атмосферу Алтая и сохранить на память его частичку.

Бренд Ulala. ulalabrand.ru

В каталоге магазина можно увидеть:

Футболки;

Костюмы;

Худи;

Шапки и бейсболки;

Варежки;

Походные кружки;

Чай и мед.

Товары Ulala отличаются оригинальным принтом и яркой расцветкой.

FirmA

Андрон Барнаул

Бренд джинсовой одежды из Барнаула. Основатель торговой марки, Андрон, — портной и художник, более известный в кругу «неформалов».

Работа Андрона Барнаула. andron-barnaul.ru

В каталоге FirmA можно найти: