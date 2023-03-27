Не пылятся в папке «на будущее». 5 брендов одежды на Алтае, которые могут зацепить взгляд

Уч-Сумер
Барнаульский бренд одежды. На своих вещах производители изображают алтайских животных, витиеватое оружие, а также мрачные сказочные мотивы.
Среди ассортимента одежды:
- Худи;
- Футболки;
- Майки;
- Лонгсливы.
Макар Курапов,
один из основателей бренда Уч-Сумер:
«Желание делать одежду появилось еще в 2018 году. Но это осталось просто идеей в пылящейся папке „на будущее“.
Через пару лет собрали команду и начали работу. Хотели делать одежду для сноубордистов и скейтеров. Но команда разбежалась, а меня идея делать одежду не отпускала — хотелось создать микромир со своими героями и историями. Так через девять месяцев появился Уч-Сумер».
Siberia Altai Wear
Сибирский бренд одежды. По словам производителя, бренд сочетает в себе стиль, удобство и качество, а также меняет представление людей о современной моде.
Siberia Altai Wear шьет:
- Худи;
- Флисовые костюмы;
- Костюмы утепленные;
- Футболки;
- Костюмы весна-лето;
- Платья;
- Шапки;
- Шорты;
- Свитшоты;
- Худи;
- Бейсболки.
Sanger
Швейная фабрика из Барнаула. На рынок фирма вышла в 2004 году, и к нынешнему моменту отшивает более 900 моделей одежды.
В своем каталоге товаров Sanger перечисляет уйму вариантов: от джинсовых курток до бомберов и жакетов.
Фирма принимает заказы на пошив одежды как оптом, так и индивидуально. Среди предлагаемых товаров:
- Толстовки;
- Джемпера;
- Мужские и женские футболки;
- Майки;
- Юбки;
- Платья;
- Брюки;
- Спортивные костюмы;
- Корпоративная одежда;
- Детская одежда.
Ulala
Алтайский бренд, который увидел свет в 2018 году. Команда разработчиков предлагает окунуться в «суровую» атмосферу Алтая и сохранить на память его частичку.
В каталоге магазина можно увидеть:
- Футболки;
- Костюмы;
- Худи;
- Шапки и бейсболки;
- Варежки;
- Походные кружки;
- Чай и мед.
Товары Ulala отличаются оригинальным принтом и яркой расцветкой.
FirmA
Андрон Барнаул
Бренд джинсовой одежды из Барнаула. Основатель торговой марки, Андрон, — портной и художник, более известный в кругу «неформалов».
В каталоге FirmA можно найти:
- Куртки;
- Штаны;
- Чехлы для музыкальных инструментов и прочее.