27 марта
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Не пылятся в папке «на будущее». 5 брендов одежды на Алтае, которые могут зацепить взгляд

Джинсовые чехлы, яркие худи и мрачные сказки. Altapress.ru узнал, какие интересные бренды есть на Алтае и поблизости, как они выделяются и чем могут удивить.

Бренд Ulala.
Бренд Ulala.
ulalabrand.ru

Уч-Сумер

Барнаульский бренд одежды. На своих вещах производители изображают алтайских животных, витиеватое оружие, а также мрачные сказочные мотивы.

Бренд Уч-Сумер.
Бренд Уч-Сумер.
vk.com/uchsumerwear
Бренд Уч-Сумер.
Бренд Уч-Сумер.
vk.com/uchsumerwear

Среди ассортимента одежды:

  • Худи;
  • Футболки;
  • Майки;
  • Лонгсливы.

Макар Курапов,
один из основателей бренда Уч-Сумер:

«Желание делать одежду появилось еще в 2018 году. Но это осталось просто идеей в пылящейся папке „на будущее“.

Через пару лет собрали команду и начали работу. Хотели делать одежду для сноубордистов и скейтеров. Но команда разбежалась, а меня идея делать одежду не отпускала — хотелось создать микромир со своими героями и историями. Так через девять месяцев появился Уч-Сумер».

Siberia Altai Wear

Сибирский бренд одежды. По словам производителя, бренд сочетает в себе стиль, удобство и качество, а также меняет представление людей о современной моде.

Бренд Siberia Altai Wear.
Бренд Siberia Altai Wear.
vk.com/siberia_altai

Siberia Altai Wear шьет:

  • Худи;
  • Флисовые костюмы;
  • Костюмы утепленные;
  • Футболки;
  • Костюмы весна-лето;
  • Платья;
  • Шапки;
  • Шорты;
  • Свитшоты;
  • Худи;
  • Бейсболки.

Sanger

Швейная фабрика из Барнаула. На рынок фирма вышла в 2004 году, и к нынешнему моменту отшивает более 900 моделей одежды.

В своем каталоге товаров Sanger перечисляет уйму вариантов: от джинсовых курток до бомберов и жакетов.

Бренд Sanger.
Бренд Sanger.
barnaul.sanger.su

Фирма принимает заказы на пошив одежды как оптом, так и индивидуально. Среди предлагаемых товаров:

  • Толстовки;
  • Джемпера;
  • Мужские и женские футболки;
  • Майки;
  • Юбки;
  • Платья;
  • Брюки;
  • Спортивные костюмы;
  • Корпоративная одежда;
  • Детская одежда.

Ulala

Алтайский бренд, который увидел свет в 2018 году. Команда разработчиков предлагает окунуться в «суровую» атмосферу Алтая и сохранить на память его частичку.

Бренд Ulala.
Бренд Ulala.
ulalabrand.ru

В каталоге магазина можно увидеть:

  • Футболки;
  • Костюмы;
  • Худи;
  • Шапки и бейсболки;
  • Варежки;
  • Походные кружки;
  • Чай и мед.

Товары Ulala отличаются оригинальным принтом и яркой расцветкой.

FirmA
Андрон Барнаул

Бренд джинсовой одежды из Барнаула. Основатель торговой марки, Андрон, — портной и художник, более известный в кругу «неформалов».

Работа Андрона Барнаула.
Работа Андрона Барнаула.
andron-barnaul.ru

В каталоге FirmA можно найти:

  • Куртки;
  • Штаны;
  • Чехлы для музыкальных инструментов и прочее.
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