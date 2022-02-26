Что подорожает в России, рассказал экономист и призвал не паниковать

Доцент Уральского государственного экономического университета Константин Юрченко рассказал E1.RU , стоит ли россиянам ждать резкого скачка цен, на какие товары и что с этим делать.

Гиперинфляции ожидать не стоит, считает специалист, но уверен, что все будет постепенно и плавно дорожать, как в 2021 году.

«И это не только из-за санкций, но и из-за тех внутренних проблем, которые наша экономика сама себе создает. Я бы не стал паниковать и ожидать резких скачков», — пояснил экономист.

Инфляция, по его прогнозам, достигнет уровня 2021 года.

В первую очередь подорожают импортные товары, например, бытовая техника, автомобили, поездки за границу, товары массового спроса и продукты питания.

«Здесь все страхи, все риски, связанные с изменением курса валют, перекладываются моментально в цены этих товаров. Это связано с поведением населения, которое на волне рисков может усиленно что-то начать скупать. Это будет толкать продавцов к повышению цен», — уточнил Юрченко.

При этом некоторые участники потребительских рынков могут на этой волне спекулятивно взвинчивать цены.

Ранее директор крупной сети электроники заявил о повышении цен на 30%, но потом его вызвали в Минпромторг, а ФАС начала проверку.