Что подорожает в России, рассказал экономист и призвал не паниковать

Гиперинфляции ожидать не стоит, считает специалист, но уверен, что все будет постепенно и плавно дорожать, как в 2021 году.
«И это не только из-за санкций, но и из-за тех внутренних проблем, которые наша экономика сама себе создает. Я бы не стал паниковать и ожидать резких скачков», — пояснил экономист.
Инфляция, по его прогнозам, достигнет уровня 2021 года.
В первую очередь подорожают импортные товары, например, бытовая техника, автомобили, поездки за границу, товары массового спроса и продукты питания.
«Здесь все страхи, все риски, связанные с изменением курса валют, перекладываются моментально в цены этих товаров. Это связано с поведением населения, которое на волне рисков может усиленно что-то начать скупать. Это будет толкать продавцов к повышению цен», — уточнил Юрченко.
При этом некоторые участники потребительских рынков могут на этой волне спекулятивно взвинчивать цены.
Ранее директор крупной сети электроники заявил о повышении цен на 30%, но потом его вызвали в Минпромторг, а ФАС начала проверку.