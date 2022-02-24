Годовая инфляция в России ускорилась за неделю

Инфляция в России по данным на 18 февраля составила 8,84% в годовом выражении против 8,75% неделей ранее, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на обзор Минэкономразвития.

В России средний уровень инфляции измеряется на основе единого потребительского набора товаров и услуг.

По данным Минэкономразвития инфляция в России за неделю составила 0,09% к неделе ранее.

«При этом по данным Росстата инфляция в период с 12 по 18 февраля ускорилась до 0,24% после 0,13% неделей ранее, а с начала года потребительские цены выросли на 1,54%", — отмечает агентство.

По данным министерства, рост цен на продовольственные товары на 18 февраля составил 11,23% в годовом выражении (без плодоовощной продукции рост составил 10,63% год к году; цены на плодоовощную продукцию на эту же дату подскочили на 15,82%).

Непродовольственные товары подорожали на 8,75% в годовом выражении. Цены на услуги (туристические и регулируемые) выросли на 5,08% год к году.

Центробанк ранее повысил прогноз инфляции на 2022 год до 5−6% вместо прежней оценки в 4−4,5%. По ожиданиям ЦБ, в середине 2023 года годовая инфляция вернется к целевому значению 4%.

Накануне Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в 2022 году до 5,9%.