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Экономика

Ставки меняются. На сколько в России понизилась инфляция

Инфляция понизилась в России с 29 января по 4 февраля. На сколько — в материале altapress.ru.

Продукты. Цены. Магазин.
Продукты. Цены. Магазин.
unsplash.com
1
Какой была инфляция ранее?

По оценке Минэкономразвития, инфляция в России на 28 января достигла 8,82%. При этом на 21 января она составляла 8,64%, на 14 января — 8,62%, на 10 января — 8,61% и на конец декабря — 8,39%.

2
На сколько снизилась инфляция?

Инфляция в России с 29 января по 4 февраля замедлилась до 8,8%, приводит ТАСС данные из обзора «О текущей ценовой ситуации» Минэкономразвития.

Продукты. Цены. Магазин.
Продукты. Цены. Магазин.
unsplash.com

«За неделю с 29 января по 4 февраля инфляция составила 0,29%. На продовольственные товары цены выросли на 0,31% за счет удорожания плодоовощной продукции на 1,89%, на другие продукты питания рост цен замедлился (0,17% после 0,19%). В секторе туристических и регулируемых услуг продолжился рост цен на услуги зарубежного туризма. На непродовольственные товары цены выросли на 0,16%", — уточняется в документе.

3
А по итогам января инфляция все же выросла?

Да. По итогам января инфляция выросла на 0,99% в месячном выражении — до 8,73%.

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