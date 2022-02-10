Ставки меняются. На сколько в России понизилась инфляция

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На сколько снизилась инфляция?

Инфляция в России с 29 января по 4 февраля замедлилась до 8,8%, приводит ТАСС данные из обзора «О текущей ценовой ситуации» Минэкономразвития.

Продукты. Цены. Магазин. unsplash.com

«За неделю с 29 января по 4 февраля инфляция составила 0,29%. На продовольственные товары цены выросли на 0,31% за счет удорожания плодоовощной продукции на 1,89%, на другие продукты питания рост цен замедлился (0,17% после 0,19%). В секторе туристических и регулируемых услуг продолжился рост цен на услуги зарубежного туризма. На непродовольственные товары цены выросли на 0,16%", — уточняется в документе.