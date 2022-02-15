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Взлетели цены на оформление завещания

Росстат в январе выявил рекордный рост стоимости удостоверения завещаний у нотариуса — в ряде регионов за месяц услуга подорожала на 50−80%.

Деньги. Карта.
Деньги. Карта.
СС0

Максимальный прирост в Томской области и Якутии, однако в 23 регионах, включая Москву и Московскую область, цены вообще не поменялись. В среднем по стране за первый месяц 2022 года такое оформление подорожало на 18,1%.

Такой месячный рост стал рекордным за всю историю наблюдений за динамикой цены на удостоверение завещаний, которые ведутся ведомством с 2009 года, следует из данных Росстата по январской инфляции, предоставленных по запросу РБК.

Наряду с услугой удостоверения завещания Росстат включает в мониторинг для расчета инфляции оформление доверенности в нотариальной конторе: ее стоимость в январе тоже выросла к декабрю, но меньше — на 5,2%.

Тариф и размер госпошлин неизменны и закреплены в Налоговом кодексе и положениях закона «Основы законодательства о нотариате», напоминает bfm.ru. Для удостоверения завещания это 100 рублей. Основная часть стоимости нотариальных услуг, как правило, складывается из цены на услуги правового и технического характера (УПТХ). Например, в Москве эта цена для удостоверения завещания составляет 2400 рублей.

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