Комментарий адвоката. Как супругам поделить имущество до развода?

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Подробности судебной тяжбы

Дело в том, что жена после разрыва отношений (до официального развода) получила квартиру и пообещала не претендовать на остальную недвижимость. Правда, клятву не сдержала и вскоре подала в суд на раздел имущества.

Тогда муж решил отсудить у супруги деньги, которые он же ей и отдал. Местные инстанции не определили статус суммы, а Верховный суд заявил: средства переданы женщине после разрыва и не могут быть совместно нажитыми. В таком случае нужно объяснить, за что экс-супруга получила деньги.