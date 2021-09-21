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Жизнь

Комментарий адвоката. Как супругам поделить имущество до развода?

  1. Подробности судебной тяжбы
  2. Как муж с женой нарушили закон?
  3. Как подобные дела решает суд?

К вопросу, как делить имущество до официального развода, Верховный суд (ВС) дал разъяснение на примере истории из Волгоградской области. Стороны конфликта не смогли в досудебном порядке поделить нажитую недвижимость и, кроме того, поспорили из-за денег. Об этом сообщает «Российская газета».

1
Подробности судебной тяжбы

Дело в том, что жена после разрыва отношений (до официального развода) получила квартиру и пообещала не претендовать на остальную недвижимость. Правда, клятву не сдержала и вскоре подала в суд на раздел имущества.

Тогда муж решил отсудить у супруги деньги, которые он же ей и отдал. Местные инстанции не определили статус суммы, а Верховный суд заявил: средства переданы женщине после разрыва и не могут быть совместно нажитыми. В таком случае нужно объяснить, за что экс-супруга получила деньги.

Недвижимость. Ключи от квартиры.
Недвижимость. Ключи от квартиры.
СС0
2
Как муж с женой нарушили закон?

«Описанный выше прецедент ВС очень показателен. Высший судебный орган в очередной раз напомнил нам о том, что соблюдение закона — лучший способ избежать неприятностей», — цитирует издание адвоката Елену Куприянову.

По словам эксперта, муж с женой нарушили требования статьи 38 Семейного кодекса — о заключении соглашения о разделе общего имущества супругов в письменной форме с нотариальным удостоверением.

Деньги.
Деньги.
unsplash.com
3
Как подобные дела решает суд?

Куприянова уточняет, что договор, составленный адвокатом и заверенный нотариусом, исключает недомолвки и споры. А, если доказательств передачи имущества друг другу нет, проигрыш правой стороны (в данном случае супруга) в большинстве случаев закономерен. Но, только когда в законе или судебной практике нет соответствующей презумпции.

Под описанное волгоградское дело презумпция имеется. Елена уточнила: «Супругу повезло! Верховный суд такую презумпцию сформулировал. А именно ВС указал судам, что имущество, нажитое супругами после разрыва, но до официального расторжения брака, по общему правилу не является их совместной собственностью. И соответственно для признания спорных сумм совместно нажитыми в суд должны быть представлены доказательства этого обстоятельства. Понятно, что таких доказательств у бывшей супруги не нашлось».

Суд
Суд
СС0

Для корректного решения спора в силу вступают правила распределения доказывания между сторонами. Если супруга не докажет оснований получения денег, то презумпция о безосновательности позволит удержать средства.

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