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Жизнь

История любви: в день объявления о разводе жена Гейтса получила акции на $1,8 млрд

В день объявления о разводе супруга основателя Microsoft Билла Гейтса Мелинда получила акции на $1,8 млрд, сообщает «Дождь» со ссылкой на Bloomberg.

Чемодан долларов.
Чемодан долларов.
СС0

Это следует из отчетов, направленных Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Пакет акций состоял из ценных бумаг Канадской национальной железнодорожной компании ($1,5 млрд) и акций крупнейшего автодилера в США Autonation ($300 млн).

Все ценные бумаги перевел на имя Мелинды Гейтс холдинг Cascade Investment. Он был создан Биллом Гейтсом на доходы от Microsoft. Пока неясно, что именно получит Мелинда Гейтс в процессе развода.

Bloomberg указывает — пара живет в Вашингтоне, где приобретенное во время брака имущество считается принадлежащим обоим партнерам. Но это вовсе не означает, что имущество делится пополам, пишет «Росбалт».

Конечные результаты раздела имущества могут остаться неизвестными из-за заключенных между супругами частных договоров, однако некоторые суммы можно будет узнать из отчетности принадлежащих им компаний.

О разводе четы Гейтс стало известно накануне. С прошением о расторжении брака в суд обратилась Мелинда. По ее словам, союз с Биллом «безвозвратно разрушен». Вместе супруги прожили 27 лет.

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