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Работа и обучение

Молодому алтайскому врачу пришлось судиться с чиновниками, чтобы вернуть право на 1 млн рублей

Краевой суд поддержал молодого врача в ее споре с региональным минздравом. Медик окончила ординатуру по договору целевого обучения, заключенному с «Алтайской ЦРБ», и обязалась отработать в этой больнице. Но устроилась в другую. В минздраве посчитали, что она не имеет права на единовременную выплату 1 млн рублей. Судьи с медицинскими чиновниками не согласились.

Врач. Доктор.
Врач. Доктор.
ССО.

Зарплаты, красоты и доброе слово

«Алтайская ЦРБ» зазывает к себе медиков зарплатами, компенсацией за аренду жилья и двойной оплатой в выходные и ночью. А также добрым словом («С радостью примем вас в наш коллектив») и красотами природы — есть ссылка на видеоролик о районе.

Но все это не очень срабатывает. На страничке вакансий ЦРБ — 15 медицинских должностей: нужны врачи, фельдшеры, медсестры. 15 — это много. В 2020 году эта больница была укомплектована врачами всего на 54%, сообщала «Алтайская правда» со ссылкой на данные минздрава.

Три года назад — в 2018-м — больница заключила договор о целевом обучении в ординатуре с молодой выпускницей медуниверситета — врачом-лечебником. Способ выглядел надежным: по договору с ЦРБ она должна была отучиться на акушера-гинеколога, а затем приехать в село Алтайское и отработать в больнице не меньше пяти лет.

Алтайская ЦРБ в 2018 году.
Алтайская ЦРБ в 2018 году.
crb-altaiskoe.zdravalt.ru

Однако ситуация у врача сложилась вполне себе житейская: окончив ординатуру, она вышла замуж и уехала в Белокуриху. В городе-курорте ее, похоже, взяли с распростертыми объятиями: горбольнице, где она начала работать, в 2020-м тоже нужен был акушер-гинеколог, следует из перечня вакантных должностей минздрава на 2020 год.

Осенью 2020 года главврач белокурихинской больницы подал заявку в минздрав на выплату компенсаций восьми своим медикам. А в декабре получил ответ от минздрава: «целевику», сменившему село Алтайское на Белокуриху, отказали.

Отработка уже есть

Идею вернуть трех-пятилетнюю отработку выпускников-медиков «по распределению» обсуждают много лет. Диагноз известен: «острая кадровая недостаточность» в сельской местности и малых городах.

В Алтайском крае, по данным на конец августа, не хватало 661 врача, сообщал в ходе интернет-форума глава минздрава Дмитрий Попов. Более того, из примерно 8 тыс. работающих врачей больше четверти пенсионеры: 27%. Ясно, что они могут уйти в любой момент.

Врачи.
Врачи.
unsplash.com

Между тем, по факту отработка уже есть — но пока только для тех, кто учится как «целевик». Вообще, договор о целевом обучении — жесткая штука. Врач обязан отработать не меньше пяти лет в той организации, с которой его заключил. Ну, или вернуть потраченные медучреждением деньги, а также выплатить крупный штраф — расходы больницы в двойном размере.

В данном случае выпускница ординатуры поступила по-честному — вернула «Алтайской ЦРБ» расходы медучреждения (37,5 тыс. рублей) и выплатила штраф (75 тыс.). А вот с отказом минздрава края не согласилась и подала иск в суд, чтобы оспорить этот отказ.

Почему возражал минздрав

Разовые выплаты в 1 млн рублей для тех медиков, что отправились работать в села, поселки и города с населением до 50 тыс. — в 2020 году предусмотрело постановление правительства края № 119.

Выплаты, согласно этому документу, положены тем, кто не достиг 50 лет, выполнил обязательства по договору целевого обучения, устроился в больницу с укомплектованностью штата менее 60% и заключил с ней трудовой договор на неопределенный срок.

И вот в минздраве посчитали, что устроиться надо было именно в «Алтайскую ЦРБ», где выпускницу ожидали как врача акушера-гинеколога. Раз не трудоустроилась — значит и права на единовременную выплату не имеет.

Кроме того, в ведомстве заявили, что сама женщина не обращалась за выплатой — только главврач Белокурихинской горбольницы. А такой формат постановлением № 119 не предусмотрен.

Суд.
Суд.
Pixabay.com

Почему суд встал на сторону врача

И все же Белокурихинский горсуд вынес решение в пользу врача. Как отметил судья, молодая женщина вполне подходит по всем критериям. Ей до 50 лет, трудоустроилась она в больнице с дефицитом кадров (штат укомплектован менее чем на 60%), и, к тому же, в Белокурихе живет меньше 50 тыс. человек. То есть условия выдачи денег, предусмотрены постановлением, соблюдаются.

А заявление о предоставлении единовременной выплаты она на самом деле подала — суду она предъявила его вместе с приложенными документами. В итоге суд признал незаконным отказ минздрава края.

Однако представитель ведомства подал жалобу в Алтайский краевой суд. Но и эта инстанция встала на сторону врача — решение вынесено 1 сентября. Судьи отдельно оговорили, как трактовать постановление правительства края.

Алтайский краевой суд.
Алтайский краевой суд.
altapress.ru

По их мнению, если «целевик» до начала обучения не работал в этом медучреждении, то он — по окончании учебы — может устроиться в любой медицинской организации, укомплектованность штата которой — менее 60%. Разумеется, при условии, что она расположена в Алтайском крае и в селе или городе до 50 тыс. жителей.

И, кроме этого, краевой суд считал, что врач выполнила условия договора о целевом обучении — ведь она вернула деньги и выплатила штраф, что, собственно, как раз этим документом и предусмотрено.

Не все меры срабатывают

Напомним, в конце августа министр здравоохранения края в ходе интернет-форума признал, что дефицит врачей в крае существенный. Для нашего региона, вообще, характерна миграционная убыль, и в медицине тоже отток превышает приток. Спорить с этим трудно: специалисты всегда уезжают раньше других — ведь им легче найти работу.

Министр перечислил по пунктам 13 мер по привлечению медиков в больницы региона — это не считая различных мер соцподдержки. Но, как видим, не все они срабатывают.

Так, altapress.ru сообщал, что в детском отделении городской стоматологии Рубцовска ограничили прием иногородних пациентов из-за нехватки докторов — их будут принимать только по направлению врача или фельдшера. А во взрослом отделении можно записаться на прием за месяц.

Стоматология.
Стоматология.
Pixabay.com

Есть хорошая, большая амбулатория, врач-терапевт, акушерка. Нет педиатра, детской медсестры, терапевтической медсестры. Некому даже укол сделать, взять анализы, снять кардиограмму, — рассказывал житель станции Тягун Заринского района на интернет-форуме с министром здравоохранения.

Примерно о том же написала министру и жительница села Половинка Советского района, «Где нам взять фельдшера в село? Жители вообще без должной медпомощи».

Факт

119,2 млн. рублей планируется потратить в 2021 году на единовременные компенсационные выплаты медикам Алтайского края, по данным минздрава региона.

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