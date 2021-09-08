Из-за дефицита врачей в алтайском городе ограничили прием иногородних

В детском отделении городской стоматологии Рубцовска ограничили прием для иногородних пациентов из-за дефицита кадров, пишет « вРубцовске.ру ».

В связи с кадровым дефицитом стоматологическая помощь иногородним пациентам осуществляется только по направлению врача или фельдшера.

Объявление за подписью администрации учреждения разместили на входе в отделение.

Во взрослом отделении стоматологии Рубцовска сложилась подобная ситуация, отмечает местное издание. На лечение зубов там можно записаться только за месяц.

По предположению бывшего сотрудника детского отделения, который пожелал остаться анонимным, дефицит кадров в учреждении мог возникнуть из-за внутренней политики больницы, в результате которого профессиональные кадры разбежались по частным клиникам.

Дефицит медиков в Алтайском крае достиг почти 1,5 тысяч человек, рассказывал ранее министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.