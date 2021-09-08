8 сентября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Из-за дефицита врачей в алтайском городе ограничили прием иногородних

В детском отделении городской стоматологии Рубцовска ограничили прием для иногородних пациентов из-за дефицита кадров, пишет «вРубцовске.ру».

Дефицит медиков в Рубцовске.
Дефицит медиков в Рубцовске.
vrubcovske.ru

В связи с кадровым дефицитом стоматологическая помощь иногородним пациентам осуществляется только по направлению врача или фельдшера.

Объявление за подписью администрации учреждения разместили на входе в отделение.

Во взрослом отделении стоматологии Рубцовска сложилась подобная ситуация, отмечает местное издание. На лечение зубов там можно записаться только за месяц.

По предположению бывшего сотрудника детского отделения, который пожелал остаться анонимным, дефицит кадров в учреждении мог возникнуть из-за внутренней политики больницы, в результате которого профессиональные кадры разбежались по частным клиникам.

Дефицит медиков в Алтайском крае достиг почти 1,5 тысяч человек, рассказывал ранее министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость