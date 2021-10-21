В Бийске пытались завладеть квартирой по нотариальной доверенности от давно умершего человека

В Алтайском крае нотариусы не позволили оформить сделку по липовой доверенности, выданной в Москве, сообщает региональная нотариальная палата.

В Бийске в одну из нотариальных контор поступила доверенность, выданная московским нотариусом и дающая право на продажу квартиры в центре города.

Бийский нотариус проверил документ в Единой информационной системе, где содержатся сведения о всех оформленных в России доверенностях.

Оказалось, что документ выдали от имени умершего человека, а наследственное дело заведено в Бийске. Кроме того, подпись и печать московского нотариуса — поддельные.

«Умер в 2016 году, а в 2020 году от его имени появилась доверенность, по которой полномочия на продажу недвижимости передавались жителю Бийска 1986 года рождения. Поддельный документ дает мошеннику полный карт-бланш: обращение и представительство в любых инстанциях, подписание договора купли-продажи квартиры и передаточного акта, причем на своих условиях», — рассказали в палате.

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В палате также пояснили, что мошенники редко обращаются напрямую в нотариальную контору, поскольку знают, что подделку выявят сразу, поэтому в данном случае доверенность поступила от людей, которые взялись за оформление документов по квартире.

«Поддельный документ направлен в органы регистрации, что, надеемся, позволит реализовать права на недвижимость исключительно на законных основаниях», — подчеркнула вице-президент Алтайской краевой нотариальной палаты Оксана Агеева.

Ранее сообщили, что в Сибири чаще всего подделывают документы, чтобы похитить имущество. За 3 года бдительность нотариусов позволила спасти имущество на 11 млрд рублей.