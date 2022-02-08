Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции

В министерстве представили обновленный показатель в рамках поручения президента РФ Владимира Путина. <В конце сентября он поручил уточнить оценки социально-экономического развития, включая инфляцию, к началу февраля.>
Согласно данным ЦБ РФ, инфляция на 2022 год составляет 4−4,5%.
По словам источника в правительстве, прогноз инфляции будет зависеть от коньюнктуры и других факторов — темпов мировой инфляции, ситуации с урожаем в разных странах и т. д.
Основные параметры прогноза социально-экономического развития власти представят в апреле, уточняет bfm.ru.
По оценке Минэкономразвития, инфляция в России ускорилась до 8,82% на 28 января после 8,64% на 21 января. В 2021 году инфляция в РФ составила 8,39%.
Между тем ковид и инфляция научили россиян еще сильнее экономить на всем.