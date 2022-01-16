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Экономика

«Коронафляция». Ковид и инфляция научили россиян еще сильнее экономить на всем

Распространение коронавируса и рост цен на товары и услуги вынуждают около половины россиян экономить, сообщает SuperJob.

В продуктовом магазине.
В продуктовом магазине.
unsplash.com

Финансовая стратегия 44% россиян во время пандемии коронавируса — экономить.

«С галопирующей инфляцией всячески ущемляют себя в тратах», — говорится в исследовании.

Чаще других экономят респонденты с зарплатой менее 50 тыс. рублей в месяц (49%), в возрасте 35−44 лет (48%).

Причем женщины чаще мужчин говорят о необходимости экономии: 46% против 42%.

Только один из десяти опрошенных стал позволять себе тратить больше. Чаще это люди с доходом выше 80 тыс. рублей (12%) и в возрасте до 34 лет (12%).

У трех из десяти финансовая стратегия не изменилась. Как правило, это люди с доходом менее 80 тыс. рублей (35%) и в возрасте старше 45 лет (32%).

Социологи отметили, что по сравнению с аналогичным исследованием 2021 года, экономить стали чуть реже — 47% против 44%.

В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения России из всех округов страны.

Ранее сообщили, что большинство россиян на Новый год получили в подарок еду.

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