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Жизнь

Большинство россиян на Новый год получили в подарок еду

Большинство россиян в качестве подарка на Новый год получили от друзей и близких еду и алкоголь, сообщает ВЦИОМ.

Новый год. Елка.
Новый год. Елка.
СС0

30% опрошенных сообщили, что на Новый год им подарили конфеты, спиртное и деликатесы.

«Такой подарок получили 36% женщин и 22% мужчин. Чаще всего еду и алкоголь дарили тем, кто старше 60 лет (34%) и моложе 25 лет (32%)», — говорится в исследовании.

На втором месте среди подарков парфюмерия, косметика и бижутерия — такой сюрприз получили 22% респондентов.

Деньги оказались на третьем месте (15%). Чаще всего их получали молодые люди, реже всего — пенсионеры.

Опрос также показал, что 18% россиян ничего не получили на Новый год. Причем среди таковых без подарка остались 25% мужчин и лишь 12% женщин.

В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет из всех регионов страны.

Ранее в РПЦ назвали недостаток, который заставляет россиян дарить игрушечных тигров в год Тигра.

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