Не выходи из комнаты: правда ли, что в Барнауле доставляют на дом вообще все

«Туда не ходи, сюда не ходи, и вообще уже 21 век, пользуйся доставкой». Неужели барнаульцы и правда могут забаррикадироваться в своих квартирах и выходить из дома исключительно ради прогулки? Давайте выяснять. Допустим, вы остаетесь дома. Что дальше?

Во-первых , хочу поесть

Практически все кафе и рестораны в городе давно запустили курьерскую доставку — это была вынужденная мера во время всеобщей апрельской самоизоляции. Даже те заведения, у которых нет сайта или мобильного приложения, все равно принимают такие заказы — по телефону или в социальных сетях. Как правило, доставка становится бесплатной, если сделать заказ на определенную сумму: например, от 700 или 1000 рублей.

Если ресторан по каким-то причинам отказывает в доставке, воспользуйтесь сервисом «Яндекс.Еда». Приложение «Яндекса» покажет, блюда из каких заведений можно привезти к вам домой, рассчитает окончательную стоимость заказа и время ожидания.

Независимо от того, какой вариант вы выберете, тот, кто привезет вам еду, должен быть в маске и перчатках. Самые «продвинутые» сервисы и заведения могут организовать бесконтактную доставку: тогда курьер просто оставит заказ возле вашей двери и тут же сообщит в мессенджере, что он на месте.

Курьер «Яндекс.Еда». instagram.com/yandex_eda

Нет уж , готовить буду сам

Не доверяете готовой еде — закажите на дом продукты. Сервисы с таким функционалом появились в Барнауле еще до пандемии, но теперь, конечно, стали популярнее.

Так, компания iGooods доставляет продукты из магазинов «Ленты» и Metro. Стоимость доставки здесь зависит от веса: минимальная до 30 кг — 199 рублей, максимальная от 60 кг — 449 рублей. Заказ обещают доставить за полтора часа.

Курьеры сервиса «Корзина74» привезут вам все что угодно, но только из «Ленты». Стоимость здесь также зависит от веса и начинается от 149 рублей за 20 кг. Но есть минимальная сумма заказа: 800 рублей. Удобное время доставки можно выбрать на сайте.

«Сбермаркет» работает с «Лентой», «Ашаном» и Metro. Доставка осуществляется день в день за два часа, стоимость — от 158 рублей (вес до 30 кг).

Больше по вкусу «Ярче»? У этой сети есть собственный сервис доставки. Скачивайте приложение магазина и собирайте заказ. Его привезут в тот же день, причем бесплатно.

Кстати, фермеры, как и вы, живут в 21 веке. Поэтому на дом можно заказать свежее молоко, сыр, хлеб и яйца — в «Логовской сыроварне», например.

Доставка. unsplash.com

Кот проснулся и орет

Животные тоже иногда (всегда) хотят есть. Если эксклюзивную еду для Мурзика не сыскать в «Ашанах», воспользуйтесь доставкой зоомагазинов.

Так, сеть «Джунгли» доставит любой заказ на сумму от 500 рублей бесплатно в течение суток. Если дешевле — придется доплатить 100 рублей. Заказ можно собрать на сайте, в ассортименте есть товары для кошек, собак, рыб, птиц и грызунов.

Доставка. unsplash.com

Дома бардак и вообще неуютно

Если ваша квартира еще не достойна того, чтобы вы находились в ней 24/7, попробуйте навести уют.

Нужно обновить интерьер — загляните на сайты «Леруа Мерлен», фабрики «Алтай — Мебель» или фирм «Доставкин» и «Везунчик», которые доставляют товары из IKEA. Понадобились средства для уборки — закажите в интернет-магазине «Новэкса», он предлагает бесплатную доставку при заказе от 950 рублей.

Доставка. unsplash.com

Градусники закончились. Неспокойно

Аптеку, которая доставляет лекарства на дом, в Барнауле найти крайне сложно. Но можно. Так, «Аптека доктора Сотниковой» организовала доставку практически сразу, как только началась пандемия. Об этом владелица бизнеса рассказала в Instagram, там же можно сделать заказ. Сумма и время доставки рассчитывается индивидуально.

Кроме того, скоро в Алтайском крае запустят сервис «Сбер Еаптека», который позволит заказывать безрецептурные лекарства и товары для здоровья с бесплатной доставкой. Это новый проект Сбербанка, и там говорят, что ассортимент «Еаптеки» будет «самым широким на российском рынке».

Лекарство. ССО.

Что , и за подарками не идти?

Россияне сильно ждут Новый год — всем не терпится проводить 2020-й куда подальше. Без подарков никак, но как раз с этим проблемы вряд ли возникнут.

Подарки для близких с доставкой на дом можно заказать в интернет-магазинах WildBerries.ru или Ozon.ru, у которых есть пункты в Алтайском крае, в «Эльдорадо», «МВидео» или «ДНС», в книжных магазинах или бутиках одежды и обуви, где есть курьеры. А также на любых онлайн-площадках, дающих возможность воспользоваться службой доставки, представленной в Барнауле: например DPD или СДЭК.