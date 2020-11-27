Сбер заводит в Алтайский край сервис онлайн-заказа лекарств с доставкой

В Алтайском крае начнет работу сервис «Сбер Еаптека» — заказ лекарств онлайн с бесплатной их доставкой. Об этом рассказал замуправляющего алтайским отделением Сбербанка Иван Шешиков в ходе экспертного совета ИД «Алтапресс».

Сервис «Сбер Еаптека» позволяет заказывать онлайн безрецептурные лекарства и товары для здоровья, товары доставляют покупателям бесплатно. В Барнауле он пока не работает, из сибирских городов он доступен в Омске и Красноярске, следует из информации сервиса.

Сервис входит в экосистему Сберанка (Сбера). В октябре это кредитное учреждение и группа компаний «Р-Фарм» заявили, что покупают совместно пакет акций одной из крупнейших интернет-аптек страны — «Еаптека».

В пресс-релизе также сообщалось, что ассортимент сервиса самый широкий на российском рынке (для покупки доступно около 70 тыс. товаров), и лекарства защищены от контрафакта.

Лекарства , таблетки. Аптека. CC0

Иван Шешиков не назвал точную дату начала работы сервиса в Алтайском крае, но, по его словам, это произойдет скоро.

Надо сказать, что появление нового канала продаж препаратов, вероятно, будет востребован, так как дефицит лекарств, предназначенных для больных ковидом, в аптеках края сохраняется, хотя и не столь жесткий, как раньше.

Активисты Общероссийского народного фронта в ноябре изучили ассортимент 85 аптек региона. В 35% из них они был дефицит антибиотиков с действующими веществами азитромицин, левофлоксацин, кларитромицин, моксифлоксацин. В 44% отсутствовали все рекомендованные антикоагулянты. В 63% не было ривароксабана.

Лекарства , таблетки. Аптека. CC0

Между тем, как сообщили СМИ 19−20 ноября, в целом по стране в аптеках отмечен также дефицит еще и противовоспалительного препарата метилпреднизолон, также рекомендованного при лечении ковида, рассказал РБК.

Этого препарата в ближайшей к Барнаулу городе Омске в «Сбер Еаптеке» тоже нет. Комментируя РБК исчезновение метилпреднизолона, в московской «Сбер Еаптеке» пояснили изданию: препарата нет и у дистрибьюторов. непонятно, когда он появится.

А вот антикоагулянт ривароксабан в омской «Сбер Еаптеке» имелся.