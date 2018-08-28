«Не затевайте обман». Управляющие компании не хотят пересчитывать барнаульцам плату за мусор

Как уже сообщал altapress.ru, в квитанциях барнаульцев за август должны быть указаны новые, более низкие, цены на мусор. А поскольку пониженные цены применяют с 1 января 2018 (текущего!) года, то за семь предыдущих месяцев всем жильцам обязаны сделать перерасчет. Однако, по сведениям депутата АКЗС Людмилы Сусловой, многие управляющие компании в Барнауле пересчитывать отказываются.

Ноль в квитанции

По данным altapress.ru, переплата барнаульцев по строчке «вывоз и утилизация ТБО» за прошедшие семь месяцев 2018 года составляет в среднем 700−1000 рублей на семью.

На практике переплата означает: в этой строчке квитанции в графе «к оплате» должен стоять ноль в течение нескольких месяцев — по предварительным подсчетам, четырех. Должен быть указан в квитанции и размер переплаты.

А рассчитать в рублях, сколько мы переплатили, обязаны управляющие компании, поясняет Людмила Суслова. Но многие УК Барнаула, по ее словам, просто отказываются это делать. Источник, близкий к управляющим компаниям, рассказал altapress.ru: руководители УК полагают, что люди этого и не заметят.

Вселенский обман

По данным altapress.ru, сделают перерасчет, скорее всего, в тех управляющих компаниях, которые имеют договор на вывоз ТБО с «Эко-Комплексом» (оператором полигона, который также занимается вывозом мусора и доставкой его на полигон). Если дом обслуживают другие перевозчики мусора, будьте внимательны.

Людмила Суслова. Анна Зайкова

Людмила Суслова,

зампредседателя комитета АКЗС по экономической политике , промышленности и предпринимательству:

Хотелось бы предостеречь управляющие компании от этого необдуманного шага: они обязаны сделать перерасчет. Даже не затевайте этот вселенский обман.

Плата за негатив

Как уже писал altapress.ru, снижение платы за мусор — дело рук правительства РФ. Трудно поверить, но факт: 29 июня оно в семь раз уменьшило ставку платы за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС), которую перечисляют в бюджет полигоны.

Вывоз мусора. пресс-служба мэрии Барнаула.

«Фишка» в том, что новые ставки правительство распространило на прошедшие семь месяцев: вступает документ в силу с 1 января нынешнего года — 2018-го. Переплата — результат этой «фишки».

Между тем, доля этого экологического платежа в тарифе полигона — 80%. Поэтому краевой регулятор 1 августа снизил тариф оператору полигона «Эко-Комплексу» на 70%: с 1000,29 до 296,29 рублей за тонну. И он тоже действует с 1 января 2018 года.

Но требование вернуть деньги всем, кто до 1 августа платил за вывоз и утилизацию мусора больше, внесло изрядную сумятицу.

Государство не вернет

В первую очередь переплату должно вернуть государство «Эко-Комплексу»: ведь компания перечислила в бюджет «экологический платеж» по старой ставке за первый квартал.

Раздельный сбор мусора , контейнеры. Stolbovsky/commons.wikimedia.org/CC BY-SA 3.0

Между тем, по словам «начальника полигона» Виктора Карла, ему дали понять, что государство деньги ему не вернет — переплату зачтут в счет будущих платежей. Причем с этой суммы уплачен еще и НДС.

Впрочем, другой эксперт пояснил, что переплата «Эко-Комплексу» может вернуться и деньгами, правда, только через несколько месяцев.

«Эко-Комплекс» со своей стороны должен вернуть деньги мусороперевозчикам — ведь и они тоже все это время переплачивали полигону за захоронение отходов. Виктор Карл объяснил altapress.ru, что планирует делать.

Перечислим пропорционально

Часть необходимой для возврата перевозчикам суммы у «Эко-Комплекса» есть, сказал руководитель. В том числе потому, что за второй квартал плату за НВОС он не перечислил в бюджет, зная о предстоящем резком снижении ставки.

Так что деньги перевозчикам «Эко-Комплекс» вернет в сентябре (ведь новый тариф на полигон утвердили только 1 августа). Но, возможно, вернет не полностью. Сейчас компания как раз завершает сверку расчетов с юрлицами, которые доставляли отходы на полигон.

Виктор Карл,

гендиректор компании «Эко-Комплекс»:

Мы перечислим юрлицам деньги пропорционально тем объемам отходов, которые они завезли на полигон. Если же общая сумма окажется слишком большой и мы не сможем всю переплату закрыть деньгами (потому что мы деньги уже отдали государству в виде НДС и НВОС), сделаем бесплатный прием на полигоне, скажем, в течение трех или четырех месяцев.

Незаконная выгода

Дальше по цепочке переплата должна быть возвращена барнаульцам. Но, как мы пояснили выше, не живыми деньгами, а зачетом будущих платежей.

Людмила Суслова,

зампредседателя комитета АКЗС по экономической политике , промышленности и предпринимательству:

«Эко-Комплекс» вернет деньги перевозчикам мусора, и они на эти деньги будут в течение нескольких месяцев работать, не получая от жителей плату.

Так должно быть. И то, что многие управляющие компании сейчас отказываются рассчитать размер переплаты, депутат считает серьезным нарушением.

Может дорого обойтись

Дело еще и в том, что с 1 октября договора управляющих компаний с фирмами-мусороперевозчиками будут расторгнуты и заработает новая система сбора отходов, центром которой является региональный оператор ТКО. В Барнауле это «Эко-Комплекс».

К этому времени все барнаульские УК и ТСЖ (а в частном секторе сами жильцы) заключат договора с региональным оператором. В квитанциях появится новая строчка — вывоз и утилизация твердых коммунальных (а не бытовых) отходов. И платить за услугу мы будем уже «Эко-Комплексу».

Людмила Суслова опасается: если жильцам не сделают перерасчет до 1 октября, то после 1 октября это тем более не произойдет. Перевозчики останутся с теми деньгами, которые им вернет «Эко-Комплекс», а жильцы без перерасчета.

Так что если в сентябре вы не увидите нули напротив строчки «вывоз и утилизация ТБО», Суслова рекомендует обращаться в управляющую компанию. Отказ — это нарушение, а оно, как утверждает депутат, может им дорого обойтись.

От чего зависит размер перерасчета

В цене, по которой мы оплачиваем вывоз и утилизацию ТБО, три составляющих: тариф на полигоне + цена транспортировки отходов + 5% (услуги «ВЦ ЖКХ» и банков). Эти составляющие и влияют на размер оплаты, и тем самым на размер переплаты. Но суммы в квитанциях зависят и от других факторов. Вот эти факторы.

1. Тариф на захоронение отходов полигоне. Краевое управление по тарифам снизило тариф для «Эко-Комплекса» с 1000,29 до 296,29 рублей за тонну. А в пересчете на кубометры — с 200,06 рублей за кубометр до 59,26 рублей. Соответственно, наш итоговый платеж должен был существенно снизиться.

Оператор барнаульского полигона «Эко-Комплекс», который также занимается вывозом, цену услуги снизил на 25−37%. Фирма «Благоустройство-2» — на 30%, «Приоритет» — на 15−20%, «Спецавтомаш» — на 5%.

2. Цена, по которой фирма-перевозчик вывозит, транспортирует, отходы. Цены в Барнауле договорные — то есть зависят от договора между управляющей компанией (ТСЖ) и фирмой.

3. Количество проживающих. Чем больше людей, тем больше платеж.

4. Тип жилья. В частном секторе норматив образования отходов, по которому рассчитывают платеж на человека, больше, чем в многоквартирном жилье.