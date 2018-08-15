Барнаульцам снизят плату за мусор и сделают перерасчет. С чем это связано?

1 С чем связано уменьшение платы за мусор?

Напомним: в январе жителям Барнаула предъявили новые тарифы на вывоз и утилизацию мусора — они оказались на 78% больше, чем раньше.

Связано это с тем, что в тариф, по которому полигон Барнаула («Эко-Комплекс») принимает отходы у мусоровозов, включили плату за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) и он увеличился в семь раз. По данным мэрии, плата за НВОС составляла около 80% в тарифе «Эко-Комплекса», и только 20% — производственные затраты.

Но в конце июня правительство РФ в семь раз уменьшило ставку платы за НВОС при размещении твердых коммунальных отходов IV класса. Новая ставка применяется с 1 января 2018 года. Документ потянул за собой цепочку других изменений.