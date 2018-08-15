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Барнаульцам снизят плату за мусор и сделают перерасчет. С чем это связано?

В ближайшее время плата за мусор у барнаульцев уменьшится. Это следует из тех изменений, которые недавно внесли в нормативные документы на уровне России и края и которые применяются с 1 января 2018 года. Из этого следует и то, что гражданам сделают перерасчет за семь прошедших месяцев. В чем причины изменений, разбирался altapress.ru.

Вывоз мусора - сложная логистическая задача.
Вывоз мусора - сложная логистическая задача.
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1 С чем связано уменьшение платы за мусор?

Напомним: в январе жителям Барнаула предъявили новые тарифы на вывоз и утилизацию мусора — они оказались на 78% больше, чем раньше.

Связано это с тем, что в тариф, по которому полигон Барнаула («Эко-Комплекс») принимает отходы у мусоровозов, включили плату за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) и он увеличился в семь раз. По данным мэрии, плата за НВОС составляла около 80% в тарифе «Эко-Комплекса», и только 20% — производственные затраты.

Но в конце июня правительство РФ в семь раз уменьшило ставку платы за НВОС при размещении твердых коммунальных отходов IV класса. Новая ставка применяется с 1 января 2018 года. Документ потянул за собой цепочку других изменений.

2 Насколько уменьшится плата граждан?

Пока расчеты не завершены, пояснили в «ВЦ ЖКХ».

Известно, что краевое управление по тарифам привело в соответствие новой ставке за НВОС тот тариф, по которому «Эко-Комплекс» принимает отходы. И уменьшило его на 70% с 1000,29 до 296,29 рублей за тонну (IV класс). Решение № 94 датируется 1 августа. А применяется оно тоже с 1 января 2018 года.

Но затраты на захоронение отходов на полигоне «сидят» в тарифе, по которому жильцы ежемесячно рассчитываются по строчке «вывоз и утилизация ТКО». Поэтому и общий счет, который им выставляют, тоже должен уменьшиться.

3 Сделают ли перерасчет в связи с переплатой?

Так как изменения применяются с 1 января 2018 года, гражданам сделают перерасчет за семь месяцев (с января по июль 2018 года). Как пояснили в мэрии, администрация города совместно с «ВЦ ЖКХ» и Системой «Город» разработали механизм перерасчета платы за эту услугу в автоматизированном режиме.

Перерасчет жильцы увидят, возможно, уже в квитанции за август. А сумма зависит от количества проживающих граждан и вида благоустройства жилого фонда, рассказали в мэрии Барнаула.

При этом, согласно постановлению федерального правительства, плата за НВОС будет ежегодно плавно повышаться в течение семи лет — на 15% в год.

Справка

Сегодня жильцы благоустроенных (в том числе частично) квартир платят за это по 71,77 рублей на человека, неблагоустроенных квартир и частных домов — по 104,92 рубля.

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