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19 сентября 24°C

Аномальный урожай. Где в Алтайском крае набрать грибов

Жители Алтайского края радуются небывалому урожаю грибов в 2019 году. Бывалые грибники отмечают, что год можно назвать аномальным — такого урожая не было уже 9 лет.

Грибной урожай в Алтайском крае.
Грибной урожай в Алтайском крае.
Елена Черникова / vk.com/grib22rus

За опятами едут в ленточный бор, Фирсово, Бобровку, Сорочий лог.

Опытный грибник Дмитрий Кузьмин на своем сайте рассказал, что набрал в барнаульском бору две корзины больше 20 литров.

«Год аномальный. Опенок припоздал с выходом, и сейчас прет по 2 слоя, без перерыва», — пишет один из любителей тихой охоты в группе «Грибники Барнаула».

Грибной урожай в Алтайском крае.
Грибной урожай в Алтайском крае.
vk.com/grib22rus
Грибной урожай в Алтайском крае.
Грибной урожай в Алтайском крае.
Никита Голубев / vk.com/grib22rus
Грибной урожай в Алтайском крае.
Грибной урожай в Алтайском крае.
Никита Голубев / vk.com/grib22rus
Грибной урожай в Алтайском крае.
Грибной урожай в Алтайском крае.
Никита Голубев / vk.com/grib22rus
Грибной урожай в Алтайском крае.
Грибной урожай в Алтайском крае.
Евгений Полевщиков / vk.com/grib22rus
Урожай грибов в Алтайском крае.
Урожай грибов в Алтайском крае.
Юлия Белоусова / vk.com/grib22rus

В Косихинском, Калманском и Заринском районах хватает опят, груздей, лисичек и белых.

Грибной урожай в Алтайском крае.
Грибной урожай в Алтайском крае.
Евгений Полевщиков / vk.com/grib22rus

Особенно на белые грибы богат Троицкий район, а на грузди — Павловский бор. Под Заринском грибники набрали рыжиков.

«Вчера в Косихинском районе собирал опята. Почти все уже большие, помариновать не получится. Немного лисичек для ассортимента, грузди все червивые. В лесу сыро, только забродные сапоги спасают!», — делится другой грибник.

Грибной урожай в Алтайском крае.
Грибной урожай в Алтайском крае.
Евгений Полевщиков / vk.com/grib22rus
Грибной урожай в Алтайском крае.
Грибной урожай в Алтайском крае.
vk.com/grib22rus

Подтопольники собирают в Шадрино, Бураново, под Бийском. В Панкрушихе грибники набрали за день семь разных видов.

«Первый раз такое, что в сентябре встретились на нашей дороге рыжики, свежий слой груздей, молодые маслята, белые, синявки, краснявки, много подберезовиков и немного опят», — делится грибным уловом в районе Лесного одна из подписчиц группы.

Грибной урожай в Алтайском крае.
Грибной урожай в Алтайском крае.
Виктор Прокопьев / vk.com/grib22rus
Грибной урожай в Алтайском крае.
Грибной урожай в Алтайском крае.
Елена Черникова / vk.com/grib22rus
Грибной урожай в Алтайском крае.
Грибной урожай в Алтайском крае.
Елена Черникова / vk.com/grib22rus
Грибной урожай в Алтайском крае.
Грибной урожай в Алтайском крае.
Елена Черникова / vk.com/grib22rus
Грибной урожай в Алтайском крае.
Грибной урожай в Алтайском крае.
Елена Черникова / vk.com/grib22rus
Грибной урожай в Алтайском крае.
Грибной урожай в Алтайском крае.
Елена Черникова / vk.com/grib22rus
Грибной урожай в Алтайском крае.
Грибной урожай в Алтайском крае.
Елена Черникова / vk.com/grib22rus
Грибной урожай в Алтайском крае.
Грибной урожай в Алтайском крае.
Никита Голубев / vk.com/grib22rus

Грибной сезон в Алтайском крае продлится минимум до октября, говорят грибники. В октябре в достаточного количестве еще можно будет застать сыроежки и белые грибы.

Некоторые жители опасаются идти в лес из-за медведей-«мигрантов» из Красноярска. Ранее altapress.ru писал, что численность косолапых прирастает, но не за счет миграции животных. Для того, чтобы дойти из Красноярска в Алтайский край медведям понадобилось бы как минимум 2 года.

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