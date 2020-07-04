Нельзя, но очень хочется. Барнаульцы оккупировали пляжи, в МЧС усилили патрулирование

Сотрудники госинспекции по маломерным судам МЧС во время рейда в будний день 3 июля обнаружили на пляже немалое количество отдыхающих. И это — несмотря на то, что пляжи в Алтайском крае до сих пор официально не открыты, напомнили в пресс-службе ведомства. Возможно, вы тоже из тех, кто не может обойтись без пляжа. Как отдыхать безопасно?

МЧС усиливает рейды

В связи с тем, что все больше жителей края стараются отдохнуть на пляже, спасатели усиливают патрулирование на акваториях и прибрежных территориях, соощила пресс-служба ГУ МЧС по краю.

Что означает усиление патрулирования? Судя по сообщению пресс-службы, отдыхающих не штрафуют.

3 июля инспекторы вышли на барнаульские пляжи и раздавали памятки безопасного отдыха — для предупреждения аварийности и снижения травматизма людей на водных объектах. Видимо, инспекторов отдыхающие просто будут видеть чаще.

Как не заразиться на пляже

Добавим, что пляжи в регионе не открывают потому, что скопления людей, даже на открытом воздухе, могут способствовать распространению коронавирусной инфекции. Если вы все-таки пришли на пляж, не забывайте о пяти важных моментах.

Дышать свежим воздухом полезно , но только вдали от других людей. Выберите время , когда пляж не будет переполнен — например , утро.

но только вдали от других людей. Выберите время когда пляж не будет переполнен — например утро. Если окажется , что многие тоже пришли в это же время , лучше прогуляйтесь в другом месте.

что многие тоже пришли в это же время лучше прогуляйтесь в другом месте. Не стоит брать с собой набор для пикника — иначе застрянете там надолго.

Старайтесь не ходить в общественные пляжные туалеты , не заглядывать в киоски с едой , даже если они открыты.

не заглядывать в киоски с едой даже если они открыты. Не используйте пляж как место встречи с друзьями , которых давно не видели — отдыхайте компанией в изолированном месте , где минимум посторонних.

Ранее altapress.ru сообщал, что с 27 июня в регионе базы отдыха и кемпинги получили право принимать отдыхающих. Однако пляжи и открытые бассейны на их территориях по-прежнему не имеют право работать.