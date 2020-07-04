Нельзя, но очень хочется. Барнаульцы оккупировали пляжи, в МЧС усилили патрулирование

МЧС усиливает рейды
В связи с тем, что все больше жителей края стараются отдохнуть на пляже, спасатели усиливают патрулирование на акваториях и прибрежных территориях, соощила пресс-служба ГУ МЧС по краю.
Что означает усиление патрулирования? Судя по сообщению пресс-службы, отдыхающих не штрафуют.
3 июля инспекторы вышли на барнаульские пляжи и раздавали памятки безопасного отдыха — для предупреждения аварийности и снижения травматизма людей на водных объектах. Видимо, инспекторов отдыхающие просто будут видеть чаще.
Как не заразиться на пляже
Добавим, что пляжи в регионе не открывают потому, что скопления людей, даже на открытом воздухе, могут способствовать распространению коронавирусной инфекции. Если вы все-таки пришли на пляж, не забывайте о пяти важных моментах.
- Дышать свежим воздухом полезно, но только вдали от других людей. Выберите время, когда пляж не будет переполнен — например, утро.
- Если окажется, что многие тоже пришли в это же время, лучше прогуляйтесь в другом месте.
- Не стоит брать с собой набор для пикника — иначе застрянете там надолго.
- Старайтесь не ходить в общественные пляжные туалеты, не заглядывать в киоски с едой, даже если они открыты.
- Не используйте пляж как место встречи с друзьями, которых давно не видели — отдыхайте компанией в изолированном месте, где минимум посторонних.
Ранее altapress.ru сообщал, что с 27 июня в регионе базы отдыха и кемпинги получили право принимать отдыхающих. Однако пляжи и открытые бассейны на их территориях по-прежнему не имеют право работать.