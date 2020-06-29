Почему на Алтае по-прежнему официально не работают пляжи

С 27 июня базы отдыха и кемпинги получили право принимать отдыхающих. Однако пляжи и открытые бассейны на их территориях по-прежнему не имеют право работать. Заместитель руководителя Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ульяна Калинина объяснила, почему так происходит.

По ее словам, подобные объекты должны иметь статус рекреационных зон. Кроме того, у открытых бассейнов и пляжей должно быть разрешение Роспотребнадзора.

Ульяна Калинина сообщила, что на получение разрешения подана только одна заявка. Положительного заключения не выдавались.

Пандемия не помешала барнаульцам отправиться на пляж. Дмитрий Лямзин.

Между тем, все возможные места возле Оби в минувшие выходные облюбовали горожане.

Читатели altapress.ru сообщали, что в привычном режиме работал пляж «Водный мир», на котором 27 июня было не протолкнуться. Здесь проходил турнир по пляжному волейболу, было много отдыхающих.

Несмотря на то, что на входе стояла вывеска «Пляж не работает», всех желающих пропускали за 100 рублей. Еще 50 рублей солидный мужчина на въезде брал за парковку автомобиля.

В соцсетях предостаточно фотографий довольных отдыхающих.