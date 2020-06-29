Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
29 июня 27°C
Коронавирус
Жизнь

Почему на Алтае по-прежнему официально не работают пляжи

С 27 июня базы отдыха и кемпинги получили право принимать отдыхающих. Однако пляжи и открытые бассейны на их территориях по-прежнему не имеют право работать. Заместитель руководителя Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ульяна Калинина объяснила, почему так происходит.

Пандемия не помешала барнаульцам отправиться на пляж.
Пандемия не помешала барнаульцам отправиться на пляж.
Дмитрий Лямзин.

По ее словам, подобные объекты должны иметь статус рекреационных зон. Кроме того, у открытых бассейнов и пляжей должно быть разрешение Роспотребнадзора.

Ульяна Калинина сообщила, что на получение разрешения подана только одна заявка. Положительного заключения не выдавались.

Пандемия не помешала барнаульцам отправиться на пляж.
Пандемия не помешала барнаульцам отправиться на пляж.
Дмитрий Лямзин.

Между тем, все возможные места возле Оби в минувшие выходные облюбовали горожане.

Читатели altapress.ru сообщали, что в привычном режиме работал пляж «Водный мир», на котором 27 июня было не протолкнуться. Здесь проходил турнир по пляжному волейболу, было много отдыхающих.

Несмотря на то, что на входе стояла вывеска «Пляж не работает», всех желающих пропускали за 100 рублей. Еще 50 рублей солидный мужчина на въезде брал за парковку автомобиля.

В соцсетях предостаточно фотографий довольных отдыхающих.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость