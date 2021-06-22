Необычная рыбалка: отдохни и заработай с поисковым магнитом.

А вы тоже не верите, что со дна реки можно достать клад и разбогатеть одним днем? Конечно, это все сказки. Но вода действительно хранит немало тайн. Инструменты, украшения, предметы быта — чем не сокровища? Ведь ценность бывает не только материальной. Хотя и заработать с помощью поискового магнита тоже можно.

Снаряжение искателя приключений

Выбрать поисковый магнит гораздо проще, чем удочку. Неодимовые «шайбы» различают по силе притяжения или сцепления, указанной в килограммах. Чем она больше, тем тяжелее может быть улов. Но надо учитывать, что вручную вытащить на берег даже 100 кг металла — та еще задачка. Поэтому обычно для поиска в реке выбирают магниты на 200−400 кг. Более мощные пригодятся, если вы готовы тащить крупный улов машиной.

По направленности магнит может быть односторонним или двухсторонним. Первые удобно кидать вертикально — в колодцы, вниз с моста, лодки. Двухсторонние подходят для любых задач, включая забросы с берега. Надежный поисковый магнит покрыт слоем никеля и «упакован» в стальной оцинкованный стакан. Такой апгрейд нужен, чтобы кругляш выдерживал постоянные удары и не ржавел годами.

Кроме главного инструмента, искателю приключений и возможного заработка понадобятся перчатки и прочный канат. Его привязывают к магниту и с помощью него же подтягивают улов к себе. Антимагнитная сумка не даст «шайбе» прилипнут к двери авто или чему угодно металлическому, пока вы в пути.

Что ловим и сколько можно заработать?

Любители рыбалки с поисковым магнитом делятся на три «лагеря» — по металлу, по войне и по старине. Первые зарабатывают, вытаскивая из воды чермет. Даже в городе, особенно в промышленных районах, реки полны металлического лома. С помощью магнитов его вытягивают на берег и везут в ближайший пункт приема. Если выбирать снаряжение на hello-24.ru или у других официальных дилеров, затраты окупятся за 3−5 вылазок.

Поисковики по войне и по старине ищут антиквариат — инструменты, предметы быта, украшения, орудия труда и оружие. Все, что можно продать коллекционерам или сдать в музей. Как и поиски с металлоискателем, магнитная рыбалка не везде и не всегда законна. Поэтому важно знать местность и локальные правила поиска, чтобы случайно не оказаться нарушителем. Зато это весьма увлекательное хобби, особенно если выезжать на места исчезнувших деревень, обследовать старые колодцы и находить исторически (а иногда и материально) ценные «сокровища».

В сети множество историй о головокружительной удаче — полные монет сундуки, ювелирные украшения с драгоценными камнями, слитки золота в багажнике поднятого авто и т. д. Такие находки и правда случаются, да не случайно — за ними месяцы, а то и годы сидения в библиотеках и архивах над полуистлевшими картами. Чаще находки гораздо скромнее, но впечатлений от поездки на реку не меньше. Магнитная рыбалка — отличный способ отдохнуть, найти новых друзей и получить массу положительных эмоций.

ИП Зимин Антон Викторович ИНН 183107024412 ОГРНИП 314774625501409 зарегистрирован по адресу город Москва.