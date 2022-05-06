Неофициальные продажи нового iPhone начались в России

Официальные поставки техники Apple в Россию прекратили, но новый iPhone SE все-таки попал на прилавки. Об этом сообщают « Известия ».

Отмечается, что продавцы не объясняют, как новая модель оказалась в стране. Предположительно устройства купили в ОАЭ и Австралии.

Купить iPhone SE (128 Гб) в ОАЭ можно за более чем 2 тыс. дирхамов, или 37 тыс. рублей; в Австралии — за 799 австралийских долларов, или примерно 40,5 тыс. рублей. А вот на Ozon он стоит порядка 60 тыс. рублей.

Кстати, неофициальные продажи нового смартфона стартовали еще во второй половине апреля. До того, как Минпромторг составил список товаров, которые можно ввозить при помощи параллельного импорта.

Источник, близкий к одной из розничных сетей, рассказал изданию: iPhone SE попали в Россию через серые схемы. Они отличаются от параллельного импорта.

Эксперт предполагает официальное прохождение таможни, оплату пошлин и отгрузку товара конкретному получателю. При этом в большинстве случаев товары не декларируют или выдают за более дешевые изделия.

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