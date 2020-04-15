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Неожиданно. В Алтайском крае начали снижаться розничные цены на бензин

В первую апрельскую неделю цены на бензин на заправках в ряде регионов России начали снижаться, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные портала ЦДУ ТЭК. При этом в Сибири, в том числе в Алтайском крае, снижение наиболее заметное.

Заправка. Бензин.
Заправка. Бензин.
СС0

В Алтайском крае и Республике Алтай цены на бензин Аи-92 и Аи-95 снизились на 40−45 копеек. В Красноярском крае — на 13−25 копеек, Кемеровской области — на 12−20 копеек.

Кроме того, бензин дешевел по всему Уралу, но меньшими темпами — снижение до 15 копеек.

Снижение цен на заправках России — явление редкое. Связано он либо серьезным кризисом, либо с падением цен на нефть, указывает «Интерфакс». Сейчас оба обстоятельства совпали.

Ранее Altapress ru сообщал, ссылаясь на Алтайкрайстат, что в марте цены на бензин в Алтайском крае подросли в среднем на 0,1%, а на дизтопливо упали на 0.8%. Как видим, тенденция развернулась.

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