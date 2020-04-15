Неожиданно. В Алтайском крае начали снижаться розничные цены на бензин

В Алтайском крае и Республике Алтай цены на бензин Аи-92 и Аи-95 снизились на 40−45 копеек. В Красноярском крае — на 13−25 копеек, Кемеровской области — на 12−20 копеек.
Кроме того, бензин дешевел по всему Уралу, но меньшими темпами — снижение до 15 копеек.
Снижение цен на заправках России — явление редкое. Связано он либо серьезным кризисом, либо с падением цен на нефть, указывает «Интерфакс». Сейчас оба обстоятельства совпали.
Ранее Altapress ru сообщал, ссылаясь на Алтайкрайстат, что в марте цены на бензин в Алтайском крае подросли в среднем на 0,1%, а на дизтопливо упали на 0.8%. Как видим, тенденция развернулась.