Неожиданно. В Алтайском крае начали снижаться розничные цены на бензин

В первую апрельскую неделю цены на бензин на заправках в ряде регионов России начали снижаться, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные портала ЦДУ ТЭК. При этом в Сибири, в том числе в Алтайском крае, снижение наиболее заметное.