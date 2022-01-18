Невкусные цены. Когда и на сколько подорожают сладости в России

2

На сколько подорожают кондитерские изделия?

«Mondelez» собирается повысить цены на бисквиты и печенье до 19%, на шоколад — до 9%, а на леденцы и жевательную резинку — до 6%. Так, подорожают жвачки «Dirol», конфеты «Halls», вафли, шоколад «Milka» и «Alpen Gold», печень «Барни», крекеры «Тук», печенье «Юбилейное», «Oreo» и другие — всего больше 60 наименований.

Печенье. открытые источники ( CC0)

«Ferrero» увеличит цены на 6% на популярные бренды — конфеты «Ferrero» и «Raffaello», пасту «Nutella» и товары «Kinder» — в общей сложности 130 позиций.

У «Хлебпрома» на 23% подорожают торты и пирожные.