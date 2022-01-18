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Невкусные цены. Когда и на сколько подорожают сладости в России

Закупочные цены на сладости могут резко вырасти в России с 1 февраля, рассказали в торговой сети «Верный». В зависимости от бренда производители запрашивают разные повышения. У каких компаний и на сколько подорожают кондитерские изделия — в материале altapress.ru.

Шоколад.
Шоколад.
Открытые источники.
1
Кто из производителей повысит цены на сладости?

Как сообщили «Известиям» в «Верном», о подорожании продукции предупредили компании «Хлебпром», «Объединенные кондитеры», «Mondelez» и «Ferrero».
Кроме того, цены, по информации издания, поднимает «Славянка» (и произойти это должно раньше — уже в январе).

2
На сколько подорожают кондитерские изделия?

«Mondelez» собирается повысить цены на бисквиты и печенье до 19%, на шоколад — до 9%, а на леденцы и жевательную резинку — до 6%. Так, подорожают жвачки «Dirol», конфеты «Halls», вафли, шоколад «Milka» и «Alpen Gold», печень «Барни», крекеры «Тук», печенье «Юбилейное», «Oreo» и другие — всего больше 60 наименований.

Печенье.
Печенье.
открытые источники (CC0)

«Ferrero» увеличит цены на 6% на популярные бренды — конфеты «Ferrero» и «Raffaello», пасту «Nutella» и товары «Kinder» — в общей сложности 130 позиций.
У «Хлебпрома» на 23% подорожают торты и пирожные.

3
А почему цены на сладости растут?

Цены на сладости зависят от расходов на их производство. А они во многом зависят от мировых цен на сахар.

Французские пирожные-макарон.
Французские пирожные-макарон.
Открытые источники.

Предприятия кондитерской промышленности повышают цены в крайнем случае, когда уже не могут сдерживать рост себестоимости, сказал «Известиям» исполнительный директор ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд» Вячеслав Лашманкин.

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