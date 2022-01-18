Невкусные цены. Когда и на сколько подорожают сладости в России

Как сообщили «Известиям» в «Верном», о подорожании продукции предупредили компании «Хлебпром», «Объединенные кондитеры», «Mondelez» и «Ferrero».
Кроме того, цены, по информации издания, поднимает «Славянка» (и произойти это должно раньше — уже в январе).
«Mondelez» собирается повысить цены на бисквиты и печенье до 19%, на шоколад — до 9%, а на леденцы и жевательную резинку — до 6%. Так, подорожают жвачки «Dirol», конфеты «Halls», вафли, шоколад «Milka» и «Alpen Gold», печень «Барни», крекеры «Тук», печенье «Юбилейное», «Oreo» и другие — всего больше 60 наименований.
«Ferrero» увеличит цены на 6% на популярные бренды — конфеты «Ferrero» и «Raffaello», пасту «Nutella» и товары «Kinder» — в общей сложности 130 позиций.
У «Хлебпрома» на 23% подорожают торты и пирожные.
Цены на сладости зависят от расходов на их производство. А они во многом зависят от мировых цен на сахар.
Предприятия кондитерской промышленности повышают цены в крайнем случае, когда уже не могут сдерживать рост себестоимости, сказал «Известиям» исполнительный директор ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд» Вячеслав Лашманкин.