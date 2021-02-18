«Ни продать, ни завещать». Сенатор от Алтая рассказал, как гаражные нелегалы смогут выйти из тени

Гараж: только капитальный
По упрощенной схеме гараж и участок под ним смогут оформить те, чей гараж является капитальной постройкой (с фундаментом), возведенной до 31 декабря 2004 года и расположенной на государственной или муниципальной земле. Нововведения не коснутся подземных гаражей и разборных боксов в многоквартирных домах.
Оформив права на гараж и участок, владелец гаража получит возможность свободно ими распоряжаться.
«Незарегистрированных гаражей в стране миллионы. Как правило, это наследие советского прошлого, когда машиноместа были частью гаражных кооперативов», — отметил Сергей Белоусов.
Доказательство: чек за свет
Зарегистрировать гаражи и участки можно будет по упрощенной схеме. Для оформления права собственности гражданам будет достаточно подтвердить факт владения гаражом любым документом.
Это могут быть, к примеру:
- договор о подключении гаража к инженерным сетям;
- договор об уплате коммунальных услуг;
- квитанция на оплату коммунальных услуг;
- документ, подтверждающий проведение государственного технического учета или технической инвентаризации гаража и прочее.
Если участок, на котором располагается капитальный гараж, является ограниченным в обороте, то он будет предоставляться гражданину в аренду с установлением платы в размере не выше размера земельного налога за соответствующий участок.
Выгода: можно получить компенсацию
Предполагается, что законопроект будет принят в течение 2021 года. По предварительным оценкам, закон может коснуться 3,5 млн построек.
«Законопроект ждали давно и очень многие. К сожалению, без надлежащих документов о собственности такой гараж ни продать, ни подарить, ни завещать. А в случае изъятия территории под застройку сложно рассчитывать на компенсацию. Амнистия должна помочь решить эти проблемы», — уверен сенатор.
Ранее altapress.ru рассказал, что законопроект Госдумой принят в первом чтении.