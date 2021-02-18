«Ни продать, ни завещать». Сенатор от Алтая рассказал, как гаражные нелегалы смогут выйти из тени

Законопроект о гаражной амнистии позволит легко оформить права на гараж и землю под ним и ввести в легальный оборот миллионы подобных объектов. Сегодня их нельзя ни продать, ни подарить, ни завещать, а при сносе под госнужды — получить за них компенсацию. О том, какие объекты можно будет зарегистрировать и как, рассказал сенатор от Алтайского края Сергей Белоусов на сайте АКЗС.

Гараж: только капитальный

По упрощенной схеме гараж и участок под ним смогут оформить те, чей гараж является капитальной постройкой (с фундаментом), возведенной до 31 декабря 2004 года и расположенной на государственной или муниципальной земле. Нововведения не коснутся подземных гаражей и разборных боксов в многоквартирных домах.

Оформив права на гараж и участок, владелец гаража получит возможность свободно ими распоряжаться.

«Незарегистрированных гаражей в стране миллионы. Как правило, это наследие советского прошлого, когда машиноместа были частью гаражных кооперативов», — отметил Сергей Белоусов.

Кассовый чек. CC0

Доказательство: чек за свет

Зарегистрировать гаражи и участки можно будет по упрощенной схеме. Для оформления права собственности гражданам будет достаточно подтвердить факт владения гаражом любым документом.

Это могут быть, к примеру:

договор о подключении гаража к инженерным сетям;

договор об уплате коммунальных услуг;

квитанция на оплату коммунальных услуг;

документ , подтверждающий проведение государственного технического учета или технической инвентаризации гаража и прочее.

Если участок, на котором располагается капитальный гараж, является ограниченным в обороте, то он будет предоставляться гражданину в аренду с установлением платы в размере не выше размера земельного налога за соответствующий участок.

Сергей Белоусов. Олег Богданов , altapress.ru

Выгода: можно получить компенсацию

Предполагается, что законопроект будет принят в течение 2021 года. По предварительным оценкам, закон может коснуться 3,5 млн построек.

«Законопроект ждали давно и очень многие. К сожалению, без надлежащих документов о собственности такой гараж ни продать, ни подарить, ни завещать. А в случае изъятия территории под застройку сложно рассчитывать на компенсацию. Амнистия должна помочь решить эти проблемы», — уверен сенатор.

Ранее altapress.ru рассказал, что законопроект Госдумой принят в первом чтении.