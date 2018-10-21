«Никому не верим». Пострадавшие от вексельной схемы банка снова вышли пикет

Барнаульские пострадавшие от вексельной схемы «Азиатско-Тихоокеанского банка» (ныне санируемого) 19 октября вновь провели пикет. На акцию они вышли, несмотря на то, что эмитент векселей московская компания «ФТК» в сентябре начала гасить долги, и первые выплаты начались.

«В нашей группе в WhatsUp 300 участников — Благовещенск, Якутия, Чита», — говорит одна из женщин на площади Свободы. Мессенджер позволяет держать руку на пульсе: где каких результатов удалось добиться. «В Хабаровске уже около 20 судов выиграли», — знает она.

Барнаульцы же вышли на пикет в четвертый раз — они, в отличие от Хабаровска, почти ничего в судах не добились. Потери у всех существенные: от 225−500 тыс. рублей до сумм, превышающих миллион. Между тем, еще в начале сентября компания «ФТК» сообщила о начале первых выплат по векселям. Казалось бы, решение найдено.

Из заявления «Азиатско-Тихоокеанского банка»:

АТБ приветствует объявленное ООО «ФТК» намерение исполнить свои обязательства по векселям. АТБ считает, что свои обязательства ООО «ФТК» должно исполнить в полном соответствии с законодательством и вексельным правом.

Однако среди участников пикета (а их было семеро) не нашлось ни одного, кто хотел бы или смог воспользоваться предложением.

За выплатами надо ехать

Пикет обманутых векселедержателей в Барнауле 19 октября 2018 года. Altapress.ru.

Нина Доронина,

житель Барнаула:

За этими выплатами надо съездить в Москву. Откуда на это деньги, особенно у пенсионеров? Надо слетать туда-сюда, пожить там дней пять. Мы потеряли деньги здесь, почему мы должны искать их в Москве?

Вернут не все , что вложено

Более того, оказалось, «ФТК» выплачивает не полную сумму по векселю. К примеру, у Лидии Смыслиной вексель на 225 тыс. рублей. В «ФТК» ей обещали лишь 218 тыс. Нина Доронина говорит, что потеряет 6 тыс, вексель приобретен на 500 тыс. Это не считая затрат на дорогу.

Еще один векселедержатель Михаил, который под влиянием сотрудника банка вложил 820 тыс. рублей, никаким обещаниям просто не верит. Он, как и все, не понимает, почему «ФТК» выплачивает не полную сумму.

«Может быть, дело в том, что банк был агентом и векседерателеям выплачивают за минусом агентского вознаграждения?», — спрашиваю я Михаила. Он только пожимает плечами. «Не знаю. Если так, почему нам не сказали, что банк был только агентом?».

К тому же сейчас пострадавших в очередь на выплаты уже не записывают, говорит Анжелика, один из организаторов пикета.

Выплаты могут оспорить

Не верит Михаил и в то, что полиция всесторонне и полно проведет расследование. И что он вообще вернет свои деньги. Тут есть о чем задуматься: банк еще в августе подал заявление на банкротство компании «ФТК». Если ее признают банкротом, нынешние выплаты по векселям вполне могут признать недействительными сделками. И люди снова останутся без денег.

Пикет обманутых векселедержателей в Барнауле 19 октября 2018 года. Altapress.ru.

Лидия Смыслина,

житель Барнаула:

Потом по суду будут у людей отнимать.

«Конкурсный управляющий имеет право оспорить те сделки, по которым должник незадолго до банкротства отдавал предпочтение определенным лицам», — комментирует и юрист газете «Ведомости».

Часть вышедших на пикет векселедержателей судится с банком и «ФТК». Но вступивших в силу решений пока нет. «Готовьтесь к тому, что разбирательства будут долгими. Отдать деньги легко. Намного сложнее отсудить их назад», — советует друзьям по несчастью одна из пострадавших.

Хотим от суда справедливости

На вопрос, чего хотят добиться люди, проводя пикеты, Михаил отвечает: «Резонанса». «Мы хотим вернуть наши деньги, уже даже не процентах дело», — объясняет Анжелика. Суды в других регионах идут навстречу пострадавшим, говорит она. К примеру, житель Хабаровска Николай Грачев этого добился: банк должен выплатить ему всю сумму — 200 тыс. рублей и проценты. Правда, решение сейчас обжалуется. А вот в крае решения откладывают и откладывают.

Пикет обманутых векселедержателей в Барнауле 19 октября 2018 года. Altapress.ru.

Между тем, часть граждан, наоборот, отзывают иски, информация об этом есть на на сайте Благовещенского городского суда (Амурская область) в открытом доступе, сообщил altapress.ru официальный представитель «Азиатско-Тихоокеанского банка».

Из заявления «Азиатско-Тихоокеанского банка»: