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Нормам не противоречит: чиновники объяснили, почему подорожал проезд из Барнаула в Новоалтайск

В начале 2020 года увеличилась стоимость проезда из Барнаула в Новоалтайск. Многие горожане связали это с закрытием Старого моста на ремонт и посчитали, что перевозчики специально подняли цены. В министерстве транспорта Алтайского края altapress.ru прокомментировали случившиеся изменения и объяснили, почему так произошло.

Автобус №125 в Барнауле
Автобус №125 в Барнауле
Fotobus.msk.ru/

Какие цены были раньше

Предельная стоимость на перевозку пассажиров по направлению «Барнаул-Новоалтайск-Барнаул» составляет 40 рублей. В краевом минтрансе сообщили, что тариф — нерегулируемый. Это значит, что перевозчик в праве изменить стоимость проезда, но она должна быть не выше обозначенной.

До закрытия Старого моста тарифная сетка была установлена ниже предельной стоимости. Цена билета зависела от места посадки и высадки пассажиров. Так, например, стоимость проезда из центра Барнаула до Новоалтайска составляла 40 рублей, а с остановки на ВРЗ до Новоалтайска — 35 рублей. В минтрансе сообщают, что водитель практически не мог точно отследить этот процесс.

Отметим, что линия «Барнаул — Новоалтайск — Барнаул», а также в черте городов, обеспечена пятью маршрутами. Это автобусы и маршрутки № 120, 125, 134, 205 и 251.

Что изменилось после закрытия Старого моста

По данным ведомства, общее количество пробега автобусов на этом маршруте возросло на 1280 километров: с 220 до 1500 в день. Следовательно, водители стали тратить на бензин больше денег.

Ремонт Старого моста 10 января в Барнауле.
Ремонт Старого моста 10 января в Барнауле.
Анна Зайкова, altapress.ru

Таким образом, после закрытия движения по мосту перевозчиками было принято решение, не противоречащее установленным нормам — сделать единую стоимость проезда в размере 40 рублей, — заявляют в ведомстве.

В итоге, стоимость проезда заметно возросла на маршрутах № 125 и 205.

Как часто ходит транспорт

В среднем начало движения автобусов по маршрутам из Новоалтайска с 05:30 и обратно из Барнаула в 21:30. Интервал движения в среднем составляет от 6 до 12 минут в пиковое время.

Как еще можно добраться в Новоалтайск и обратно

Воспользоваться железной дорогой. Со станции Алтайская до станции Барнаул курсирует 17 пар электропоездов. Время в пути составляет от 17 до 25 минут, а стоимость проезда — 20 рублей. В утренние часы с 5:31 до 8:18 отправляется 7 электропоездов. В пиковый период они движутся с интервалом от 14 до 49 минут.

Железная дорога.
Железная дорога.
pixabay.com

А от станции Барнаул до станции Алтайская в вечернее пиковое время с 17:15 до 18:36 курсирует 4 электропоезда с интервалом от 14 до 45 минут. Последний отправляется в 20:47.

Почему ремонтируют Старый мост и когда откроют движение

Мост долгое время находился в аварийном состоянии, объект отремонтируют капитально.

В январе специалисты проводят фрезеровку асфальтобетонного покрытия, также запланировано устройство строительной площадки и бытового городка, демонтаж металлического перильного ограждения, а также разборка дорожной одежды (многослойной конструкции в пределах проезжей части) и железобетонного монолитного бордюрного ограждения.

Ремонт Старого моста 10 января в Барнауле.
Ремонт Старого моста 10 января в Барнауле.
Анна Зайкова, altapress.ru

В дальнейшем рабочие бригады приступят к демонтажу различных швов, водоотводных сооружений и железобетонных плит. После работ на основной части моста, перейдут к эстакадам. Там полностью заменят балки пролетов. Эти работы продлятся до августа 2021 года, после чего начнется обустройство мостового полотна.

Общая стоимость затрат на проведение ремонтных работ вместе с разработанными проектными документам составляет 1,1 млрд рублей.

На время ремонта некоторый общественный транспорт будет ездить по измененным маршрутам. Схему движения автобусов можно посмотреть здесь.

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