Новый уровень экономии: почему в России активно развивается формат магазина «у дома»

Доля покупателей, которые предпочитают ходить в сетевые магазины, в 2018 году превысила 70%, сообщает Газета.ру. Магазины формата «у дома», куда можно быстро зайти по пути, пользуются популярностью у россиян.

Такая ситуация на рынке вполне объяснима. Сетевые магазины активно развиваются: идет процесс расширения российского рынка продуктовой розницы. Например, одна из крупнейших российских продуктовых торговых сетей «Пятерочка» в сентябре 2017 года открыла свой 10 000-й универсам, а уже в апреле текущего года количество магазинов сети достигло 12 000.

У крупных ретейлеров большой охват, и они могут предложить покупателю широкий ассортимент продукции.

Выделяется комплекс причин, заставляющих людей отдавать предпочтение сетевым магазинам «у дома».

Магазин «Пятерочка». Источник: архив торговой сети «Пятерочка»

Экономия времени и ресурсов

Покупка продуктов в магазине «у дома» занимает меньше времени, чем поездка за ними в большой супермаркет. В среднем покупатели проводят там около 10−15 минут. На сравнительно небольшой площади проще найти нужный товар, а чтобы за него заплатить, не нужно отстаивать огромную, в десяток и более человек, очередь.

По этой же причине в магазин формата «у дома» удобно ходить родителям с детьми. Это, кстати, внимательные ретейлеры могут также использовать. Например, «Пятерочка» на регулярной основе проводит программу «Семейная среда», в рамках которой всем покупателям с детьми до 12 лет, пришедшим за покупками в среду, предоставляется скидка 10%.

Приятным бонусом является и то, что не нужно тратить деньги на бензин, время на дорогу и силы на поиск парковки.

Магазин «Пятерочка». Источник: архив торговой сети «Пятерочка»

Оптимальная продуктовая корзина

Для торговых сетей важно хорошо «чувствовать» своего покупателя. Чтобы быть рентабельными, нужно грамотно подбирать ассортимент и постоянно изучать изменение спроса. От внимания к интересам покупателей выигрывают и покупатели, и ретейлеры.

Многие посетители любят магазины «у дома» еще и за то, что там меньше шансов потратить лишние деньги на ненужные вещи. Иными словами, покупатели здесь не только экономят, но и не покупают лишнего. Это тоже изрядная помощь для семейного бюджета.

Гибкая ценовая политика и программы лояльности

64% россиян экономят на продуктах питания. Такие данные за 2018 год приводит ТАСС. На 6% меньше, чем в прошлом году, но все равно это большая часть жителей. По-прежнему для огромного количества людей цена товара имеет решающее значение.

Сделать выгодное предложение клиенту гораздо проще крупному ретейлеру, чем небольшому частному магазинчику. Делать покупки в сетевых магазинах «у дома» недорого: федеральные бренды с огромными оборотами могут позволить себе ощутимо снижать цену на товары.

Магазин «Пятерочка». Источник: архив торговой сети «Пятерочка»

Торговые сети предлагают продукцию собственных торговых марок, регулярно проводят промоакции, а также развивают собственные программы лояльности. Например, так поступает «Пятерочка» — сеть магазинов «у дома» для покупки товаров повседневного спроса.

Небольшие магазины формата «у дома» способны закрыть большую часть потребностей россиян в товарах первой необходимости. При этом они предлагают покупателям сэкономить время, силы и деньги. Поэтому торговые сети типа «Пятерочки» активно растут и планируют дальше увеличивать количество магазинов.

Цены на фотографиях действительны на 16.04.18