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Новосибирцы выстроились в гигантские очереди, чтобы попасть в ТЦ

25 июля жители Новосибирска выстроились в огромные очереди перед торговыми центрами. Фотографиями и видео поделились подписчики сообщества «АСТ-54».

Очереди в торговый центр.
Очереди в торговый центр.
Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Так, очередь у ТЦ «Мега» растянулась по парковки — люди ждали, когда их пустят в IKEA. Похожая ситуация сложилась возле торгового центра «Континент» на ул. Ипподромской: там покупатели ждали своей очереди попасть в дисконт-магазин NIKE.

Новосибирцы отмечают, что подобные очереди были и в других магазинах. «Вы еще в „Спортмастере“ на Шевченко не были. Выбрал кросы, через 15 минут остались только 45 размера», — написал один из подписиков «АСТ-54».

Некоторые комментаторы возмутились такому нарушению эпидемиологических требований. Другие нашли ситуации объяснение. «Охране такой приказ издало руководство ТЦ: по 100 шопинголиков в зал пропускать, и еще полосу препятствия замутили из перегородок, чтобы дистанцию соблюдали», — пишут новосибирцы.

Напомним, 28 марта в Бийске торжественно открыли новый магазин «Галамарт» в торговом центре. Несмотря на указ губернатора о мерах профилактики коронавируса, толпы горожан пришли поучаствовать в акции.

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