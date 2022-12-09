О крадущем логины и пароли компьютерном вирусе предупредили россиян

BlueFox относится к типу вредоносов, основная функция которых — кража логинов и паролей от аккаунтов.
Обнаруженная программа умеет передавать злоумышленникам данные из браузера жертвы и скриншоты экрана, а также загружать на зараженное устройство дополнительные вредоносные модули.
Другой особенностью BlueFox является то, что стилер шифрует свой трафик. Это усложняет его обнаружение в зараженных информационных системах.
Ранее сообщалось, что дефицит комплектующих для персональных компьютеров наблюдается в России.
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