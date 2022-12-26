О мошенничестве через умные гаджеты рассказали россиянам

Злоумышленники могут взломать бытовые гаджеты, чтобы получить через них доступ к персональным данным и банковским сервисам. Об этом «Известиям» сообщили эксперты в области кибербезопасности.

Риск мошенничества особенно высок, если в доме находится много подобных устройств, предупреждает ведущий специалист лаборатории цифровой криминалистики Group-IB Игорь Михайлов.

Эксперт «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов добавляет, что некоторые производители техники не уделяют должного внимания безопасности устройств. Это может привести к реализации на рынке товаров с уязвимостями.

Зафиксированы случаи мошенничества, когда злоумышленники получали удаленный доступ к домашним камерам или видеоняням.

Специалисты советуют быть бдительными и призывают обращать внимание на репутацию производителя гаджета, а программы для управления устройствами скачивать только из официальных источников.

Следует проверять разрешения. К примеру, для управления работа-пылесоса вряд ли нужна отправка SMS и доступ к списку контактов. Эксперт рекомендует сменить пароли, которые были установлены производителем по умолчанию.

Ранее стало известно, что мошенники придумали новый способ обмана россиян.