О мошенничестве через умные гаджеты рассказали россиянам

Риск мошенничества особенно высок, если в доме находится много подобных устройств, предупреждает ведущий специалист лаборатории цифровой криминалистики Group-IB Игорь Михайлов.
Эксперт «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов добавляет, что некоторые производители техники не уделяют должного внимания безопасности устройств. Это может привести к реализации на рынке товаров с уязвимостями.
Зафиксированы случаи мошенничества, когда злоумышленники получали удаленный доступ к домашним камерам или видеоняням.
Специалисты советуют быть бдительными и призывают обращать внимание на репутацию производителя гаджета, а программы для управления устройствами скачивать только из официальных источников.
Следует проверять разрешения. К примеру, для управления работа-пылесоса вряд ли нужна отправка SMS и доступ к списку контактов. Эксперт рекомендует сменить пароли, которые были установлены производителем по умолчанию.
Ранее стало известно, что мошенники придумали новый способ обмана россиян.
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