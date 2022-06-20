О наказании за использование VPN-сервисов высказались в Минцифры

Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил в интервью телеканалу РБК, будут ли наказывать за использование VPN-сервисов.

«Никаких наказаний для пользователей категорически не будет вводиться. Мы против этого», — сказал Шадаев.

Министр также заверил, что те, кому нужно использовать VPN-сервисы, в будущем сохранят возможность ими пользоваться.

«Конечно, политике государства, когда в принципе ограничивают доступ к каким-то ресурсам, это противоречит. Я считаю, это разумный компромисс», — заявил он.

Неудобства

Однако Шадаев обратил внимание на то, что использование VPN-сервисов может создавать неудобства для россиян, пишет Lenta.ru.

По словам главы Минцифры, многие российские сайты, ранее атакованные из-за рубежа, работают только у пользователей с российским IP-адресом.

«И в этом смысле, даже если вы сидите под VPN, хотите зайти на российский сайт, вам говорят, что он недоступен. Вам надо VPN выключить, зайти на сайт, потом включить», — пояснил министр.

Особое мнение

Ранее Роскомнадзор подтвердил блокировку популярного швейцарского VPN-сервиса Proton.

«Согласно закону „О связи“, средства обхода блокировок противоправного контента признаются угрозой. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования принимает меры по ограничению работы <…> VPN-сервисов, нарушающих российское законодательство», — отметили в Роскомнадзоре.

Еще 1 июня российские пользователи заметили проблемы с подключением к Proton VPN и NordVPN.