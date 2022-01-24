О подорожании яиц и мяса предупредили россиян

Стоимость мяса птицы в России может вырасти к концу января.

Подорожание продукта связано с ограничениями Россельхознадзора на ввоз инкубационных яиц из некоторых регионов Германии, Нидерландов и Франции.

Сложившаяся ситуация создала дефицит яиц на рынке и их подорожание до 40 рублей за штуку, сообщает «Коммерсантъ».

Из-за нехватки и увеличения стоимости яиц птицефабрикам придется приобретать продукцию у непроверенных поставщиков. Это создает риск занесения заболеваний, уменьшением сохранности птицы и ростом себестоимости, пишет Lenta.ru.

В Минсельхозе заявили, что не обладают данными о трудностях в поставках инкубационных яиц. Ведомство ожидает, что в этом году птицеводческие фабрики будут обеспечены продукцией.

Ранее Минпромторг и Минсельхоз заявили, что больше не планируют замораживать цены на сахар и масло.