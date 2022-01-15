Минпромторг и Минсельхоз заявили, что больше не планируют замораживать цены на сахар и масло

Правительство не планирует возвращаться к практике соглашений с бизнесом и торговлей по сдерживанию цен на продовольствие. Для их стабилизации в этом году будут использоваться только рыночные механизмы, сообщили в Минпромторге и Минсельхозе, пишет «Газета.Ru».

Летом 2021 года закончилась заморозка цен на сахар и масло. Соглашение между властью, производителями продуктов питания и ритейлерами о сдерживании цен на эти продукты заключили еще в конце 2020 года.

По итогам заморозки правительство сообщало, что мера себя оправдала. Однако продовольственная инфляция по итогам прошлого года достигла двузначных значений.

«Минсельхоз не планирует заключения ценовых соглашений с производителями продовольственных товаров и торговыми сетями», — сообщило аграрное ведомство.

«Вопрос продления соглашения о принятии мер по снижению и поддержанию цен на сахар и масло подсолнечное и принятия подобных соглашений по другим товарам не обсуждается», — уведомил Минпромторг.

В Минпромторге отметили, что механизм ценовых соглашений, действовавший ранее, позволил сдержать цены по крайней мере на растительное масло и сахар.

«Однако в будущем необходимо без заключения подобных соглашений использовать рыночные методы», — отметили в Минпромторге.

Доходы

Власти боятся высокой, хотя в этом ничего страшного нет, считает директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«В России до кризиса 2008−2009 годов была двузначная инфляция, но это никого не беспокоило, потому что экономика росла. А вот если экономика не растет, тогда рост цен — действительно проблема», — считает Остапкович.

Проблема роста цен тем более не решается регуляторными методами — ограничениями и соглашениями с бизнесом. «Ну не помогут эти ограничения. Только если временно. А проблема — в доходах россиян. Нужно помогать бедным, повышать их платежеспособность, освобождать от части налогов.

«Ну зачем брать НДФЛ с медсестры в Нижних Мамырях с доходом ниже прожиточного минимума?», — говорит Остапкович.

Он уверен, что власти должны наконец-то решиться на введение продуктовых карточек. Тогда россияне с низкими доходами смогли бы покупать продукты по ценам ниже рыночных.

Эта мера поддержала бы и уровень жизни граждан, и помогла бы отечественному производителю.