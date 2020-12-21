В России из-за роста цен подумывают вернуть продуктовые карточки

Из-за того, что в России выросли цены на базовые продукты, в стране необходимо ввести продуктовые карточки и социальное питание для малоимущих граждан. Так считает глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина, передает РИА «Новости».