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Потребитель

В России из-за роста цен подумывают вернуть продуктовые карточки

Из-за того, что в России выросли цены на базовые продукты, в стране необходимо ввести продуктовые карточки и социальное питание для малоимущих граждан. Так считает глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина, передает РИА «Новости».

Продуктовые карточки.
Продуктовые карточки.
Из коллекции В. Будянской: retro.moi-barnaul.ru

По мнению Оглоблиной, временная заморозка цен на базовые продукты не остановит их рост в дальнейшем.

«Конечно, недопустимо в период падения уровня заработных плат и роста безработицы повышать цены на базовые продукты. В стране дефицита продуктов нет, мы услышали подтверждение этого факта от президента», — отметила представитель Общественной палаты.

Напомним, 13 декабря президент России Владимир Путин потребовал за неделю решить вопрос с нормализацией цен на продукты и жестко раскритиковал главу федерального Минэкономразвития Максима Решетникова за «эксперименты». После этого министерства начали договариваться с продавцами и производителями о заморозке цен на три месяца.

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