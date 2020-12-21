В России из-за роста цен подумывают вернуть продуктовые карточки

По мнению Оглоблиной, временная заморозка цен на базовые продукты не остановит их рост в дальнейшем.
«Конечно, недопустимо в период падения уровня заработных плат и роста безработицы повышать цены на базовые продукты. В стране дефицита продуктов нет, мы услышали подтверждение этого факта от президента», — отметила представитель Общественной палаты.
Напомним, 13 декабря президент России Владимир Путин потребовал за неделю решить вопрос с нормализацией цен на продукты и жестко раскритиковал главу федерального Минэкономразвития Максима Решетникова за «эксперименты». После этого министерства начали договариваться с продавцами и производителями о заморозке цен на три месяца.