27 мая
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Потребитель

О шпионаже со стороны смартфона даже при отсутствии сети рассказал эксперт

Отключение интернета на смартфоне не отменяет шпионаж со стороны собственного гаджета.

Смартфон.
Смартфон.
unsplash.com

Нет гарантии и о сохранности личных данных, пишет «Прайм». Даже только что приобретенный смартфон в упаковке уже собирает огромное количество данных для своего производителя — фото, местоположение, контакты, карты перемещений и прочее, указывает Газета.Ru.

Ранее о мошенничестве через умные гаджеты рассказали россиянам. Злоумышленники могут взломать бытовые гаджеты, чтобы получить через них доступ к персональным данным и банковским сервисам.

Риск мошенничества особенно высок, если в доме находится много подобных устройств, предупредил ведущий специалист лаборатории цифровой криминалистики Group-IB Игорь Михайлов.

Эксперт «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов добавляет, что некоторые производители техники не уделяют должного внимания безопасности устройств. Это может привести к реализации на рынке товаров с уязвимостями.

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