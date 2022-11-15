15 ноября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Потребитель

О штрафе за выставление завышенных счетов по ЖКХ предупредил юрист

Если исполнители выставляют слишком большой счет, в этом стоит разобраться, рассказал «Прайму» ведущий юрист Европейской Юридической Службы Юрий Аванесов.

Квитанция на оплату ЖКХ.
Квитанция на оплату ЖКХ.
altapress.ru

Эксперт объяснил, что потребителя могут обмануть по невнимательности или намеренно.

В случае подозрительно высоких счетов у исполнителей услуг следует запросить информацию о правильности расчета размера платы за ЖКУ, где будет указан размер и структура платежа, а также его нормативно-правовое образование.

В течение трех дней заявление должны обработать. Если исполнитель увеличил сумму платежа по своей вине, то, по правилам оказания коммунальных услуг, ему грозит штраф в 50% от правильной оплаты.

Ранее стало известно, как изменятся правила поверки счетчиков.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость