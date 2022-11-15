О штрафе за выставление завышенных счетов по ЖКХ предупредил юрист

Если исполнители выставляют слишком большой счет, в этом стоит разобраться, рассказал «Прайму» ведущий юрист Европейской Юридической Службы Юрий Аванесов.

Эксперт объяснил, что потребителя могут обмануть по невнимательности или намеренно.

В случае подозрительно высоких счетов у исполнителей услуг следует запросить информацию о правильности расчета размера платы за ЖКУ, где будет указан размер и структура платежа, а также его нормативно-правовое образование.

В течение трех дней заявление должны обработать. Если исполнитель увеличил сумму платежа по своей вине, то, по правилам оказания коммунальных услуг, ему грозит штраф в 50% от правильной оплаты.

Ранее стало известно, как изменятся правила поверки счетчиков.