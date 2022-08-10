О снижении цен на строительные материалы заявил глава Минстроя

По его словам, если в начале года арматура стоила 57 тыс., то сегодня она стоит 44 тыс. Однако это стоимость без учета НДС, уточнил глава ведомства.
Министр добавил, что цены на спецстали, которые используют в большепролетных конструкциях и мостовых сооружениях, остались неизменными, пишет Газета.Ru. При этом стоимость дерева уменьшается.
«В любом случае это снижение пока не соответствует тому, что было в первой половине 2020 года», — сказал Файзуллин.
Цифры
Ранее сообщалось, что ремонт квартир в России в феврале 2022 года подорожал до 35% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.
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