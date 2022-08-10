О снижении цен на строительные материалы заявил глава Минстроя

Цены на строительные материалы начали снижаться в России, заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин в эфире телеканала « Россия-24 ».

По его словам, если в начале года арматура стоила 57 тыс., то сегодня она стоит 44 тыс. Однако это стоимость без учета НДС, уточнил глава ведомства.

Министр добавил, что цены на спецстали, которые используют в большепролетных конструкциях и мостовых сооружениях, остались неизменными, пишет Газета.Ru. При этом стоимость дерева уменьшается.

«В любом случае это снижение пока не соответствует тому, что было в первой половине 2020 года», — сказал Файзуллин.

Цифры

Ранее сообщалось, что ремонт квартир в России в феврале 2022 года подорожал до 35% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.

Ранее игроки строительного рынка обсудили основные проблемы отрасли и их решение.