10 августа
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Потребитель

О снижении цен на строительные материалы заявил глава Минстроя

Цены на строительные материалы начали снижаться в России, заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин в эфире телеканала «Россия-24».

Барнаул. Новостройки.
Барнаул. Новостройки.
Анна Зайкова

По его словам, если в начале года арматура стоила 57 тыс., то сегодня она стоит 44 тыс. Однако это стоимость без учета НДС, уточнил глава ведомства.

Министр добавил, что цены на спецстали, которые используют в большепролетных конструкциях и мостовых сооружениях, остались неизменными, пишет Газета.Ru. При этом стоимость дерева уменьшается.

«В любом случае это снижение пока не соответствует тому, что было в первой половине 2020 года», — сказал Файзуллин.

Цифры

Ранее сообщалось, что ремонт квартир в России в феврале 2022 года подорожал до 35% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.

Ранее игроки строительного рынка обсудили основные проблемы отрасли и их решение.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость