О вреде подсолнечного масла рассказал онколог

Снизить риск появления или развития злокачественных новообразований можно, отказавшись от употребления некоторых распространенных, но содержащих много вредных веществ продуктов, рассказал врач-онколог и хирург Иван Карасев.

Доктор рассказал, что в его семье не принято использовать рафинированное подсолнечное масло и на то есть веские причины.

Во-первых, этот продукт получен в результате рафинации, подвергается воздействию химических веществ (гексана и бензина), от которых невозможно досконально очистить, сообщил Карасев в Instagram.

«Во-вторых, под действием высоких температур (при жарке на сковороде) состав масла полностью изменяется, в нем образуются канцерогенные вещества, которые в процессе готовки впитываются в продукты и с ними поступают в организм. Ежедневно!» — подчеркнул онколог.

Также трансжиры, которые в подсолнечном масле содержатся в больших количествах, имеют способность накапливаться в организме, что со временем может стать причиной развития не только злокачественных опухолей, но и многих других заболеваний, подытожил онколог.

Врач посоветовал заменить доступное подсолнечное масло более дорогим, но более полезным оливковым.