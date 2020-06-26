О вреде подсолнечного масла рассказал онколог

Доктор рассказал, что в его семье не принято использовать рафинированное подсолнечное масло и на то есть веские причины.
Во-первых, этот продукт получен в результате рафинации, подвергается воздействию химических веществ (гексана и бензина), от которых невозможно досконально очистить, сообщил Карасев в Instagram.
«Во-вторых, под действием высоких температур (при жарке на сковороде) состав масла полностью изменяется, в нем образуются канцерогенные вещества, которые в процессе готовки впитываются в продукты и с ними поступают в организм. Ежедневно!» — подчеркнул онколог.
Также трансжиры, которые в подсолнечном масле содержатся в больших количествах, имеют способность накапливаться в организме, что со временем может стать причиной развития не только злокачественных опухолей, но и многих других заболеваний, подытожил онколог.
Врач посоветовал заменить доступное подсолнечное масло более дорогим, но более полезным оливковым.