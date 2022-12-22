Об опасности домашнего майонеза рассказала диетолог

Далеко не всегда майонез, приготовленный дома гарантированно безопаснее продукта из магазина, рассказывает «АиФ» врач-эндокринолог и диетолог Анастасия Тараско.

По мнению эксперта, опасность приготовления домашнего майонеза заключается в использовании сырых яиц — источника сальмонеллеза.

Только после обязательной чистки и термической обработки они пригодны в пищу.

Помимо этого, продукт, приготовленный в домашних условиях, не подлежит долгому хранению, и в нем очень быстро размножаются различные болезнетворные бактерии.

Специалист не рекомендует употреблять домашний майонез беременным и кормящим женщинам, детям и пожилым.

Яйца. СС0

Также в зону риска попадают люди с ослабленным иммунитетом и недавними инфекционными болезнями.

По питательности тот и другой майонез содержат много калорий — примерно 600−700 килокалорий на 100 грамм.

Врач считает, что лучше всего постараться заменить майонез другими соусами, такими как нерафинированное оливковое масло.

Оно также относится к калорийным продуктам, но в нем содержится много витаминов и микроэлементов.

Несколько столовых ложек почти покроют суточную норму по жирорастворимым витаминам А, Е, Д и Омега-3.

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