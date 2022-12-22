Об опасности домашнего майонеза рассказала диетолог

По мнению эксперта, опасность приготовления домашнего майонеза заключается в использовании сырых яиц — источника сальмонеллеза.
Только после обязательной чистки и термической обработки они пригодны в пищу.
Помимо этого, продукт, приготовленный в домашних условиях, не подлежит долгому хранению, и в нем очень быстро размножаются различные болезнетворные бактерии.
Специалист не рекомендует употреблять домашний майонез беременным и кормящим женщинам, детям и пожилым.
Также в зону риска попадают люди с ослабленным иммунитетом и недавними инфекционными болезнями.
По питательности тот и другой майонез содержат много калорий — примерно 600−700 килокалорий на 100 грамм.
Врач считает, что лучше всего постараться заменить майонез другими соусами, такими как нерафинированное оливковое масло.
Оно также относится к калорийным продуктам, но в нем содержится много витаминов и микроэлементов.
Несколько столовых ложек почти покроют суточную норму по жирорастворимым витаминам А, Е, Д и Омега-3.
Ранее стало известно, что любимое россиянами новогоднее блюдо подорожало на 10%.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!