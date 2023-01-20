Об опасности дорогих покупок на маркетплейсах предупредили россиян

По словам эксперта, проблема маркеплейсов — в необходимости вносить предоплату.

Также Чеглов отмечает, что проблемы наличия товара могут возникнуть в случае покупки сложной техники. Маркетплейс тогда выступает в роли посредника.

Эксперт советует быть внимательными при заказе и покупать те позиции, которые выводят на конкретного поставщика и предполагают обратную связь.

Чеглов подчеркивает, что проблемы нередко возникают и при заказе мебели, одежды и обуви, так как в жизни товар может выглядеть по-другому.

Среди товаров в группе риска — ювелирные украшения, алкоголь и аптечные средства.

Эксперт заключает, стоит быть внимательней и тщательно взвесить все риски при покупке товаров на маркетплейсах.

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