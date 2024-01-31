31 января
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Потребитель

Об опасности некоторых ссылок в поисковиках рассказали россиянам

Элементом социального фишинга могут быть ссылки, которые открываются по запросу в первых строчках поисковика.

Мошенник.
Мошенник.
Фото: ru.freepik.com, автор freepik.

Так компании собирают данные, которые затем используют для агрессивного маркетинга, пишет «Прайм».

На подобных ресурсах обычно автоматически проходит авторизация через соцсети. И заявленные там личные данные попадают в базы, с помощью них компании ищут клиентов. Нужно быть готовым к звонкам и смс с «выгодными предложениями».

Вполне возможны и звонки от мошенников.

Важно

Необходимо выставить в социальных сетях настройки приватности. И не входить на другие сайты через свои аккаунты.

Накануне случился глобальный сбой в рунете. У многих пользователей не работали сотни сайтов в зоне .RU, в том числе крупнейших банков, маркетплейсов и медиа.

Минцифры России объяснил в Telegram, что причиной сбоя стала техническая проблема.

В 22:20 мск в Минцифры отчитались, что устранили техническую проблему, связанную с глобальной инфраструктурой DNSSEC.

Но неполадки в работе DNS могут наблюдаться еще некоторое время — пока обновленные данные не разойдутся по системе доменных имен.

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