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Об опасности популярных растений на даче предупредили россиян

Популярные растения на даче могут быть опасны для ее владельцев и тех, кто приезжает отдыхать, указывает Lenta.ru.

Цветы могут быть ядовитыми. Так, в ландышах содержатся гликозиды. Они влияют на работу сердца. Наибольшие риски для жизни и здоровья представляют ягоды ландышей, но ядовитой может оказаться даже вода, в которой стоял букет.

У крупнолистной гортензии цветы, листья, стебли и побеги токсичны.

А жимолость способствуют появлению тли.

Ранее сообщалось, какие опасные ягоды и растения можно встретить на Алтае.

Вороний глаз четырехлистный

Невысокое растение в обрамлении четырех крупных листьев с одним зеленоватым цветком, распускающимся в июле-июне. На месте цветка созревает ягода. Ядовита не только она, но и все растение.

Симптомы отравления: понос, тошнота, рвота, резкое падение ритма сердца до 40 и менее сокращений в минуту, тахикардия и даже остановка сердца.

Борщевик

Многолетнее растение, которое соцветиями-зонтиками напоминает тысячелистник . Только в реальности это ядовитый гигант высотой до 3-4,5 метров. У него ядовит не только сок, но и пыльца.

Симптомы отравления: головная боль, головокружение, тошнота, рвота, повышение температуры тела вплоть до 40 градусов. При попадании сока на кожу появляются сильные “ожоги” – аллергические дерматиты.

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