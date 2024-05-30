Цветы могут быть ядовитыми. Так, в ландышах содержатся гликозиды. Они влияют на работу сердца. Наибольшие риски для жизни и здоровья представляют ягоды ландышей, но ядовитой может оказаться даже вода, в которой стоял букет.
У крупнолистной гортензии цветы, листья, стебли и побеги токсичны.
А жимолость способствуют появлению тли.
Ранее сообщалось, какие опасные ягоды и растения можно встретить на Алтае.
Вороний глаз четырехлистный
Невысокое растение в обрамлении четырех крупных листьев с одним зеленоватым цветком, распускающимся в июле-июне. На месте цветка созревает ягода. Ядовита не только она, но и все растение.
Симптомы отравления: понос, тошнота, рвота, резкое падение ритма сердца до 40 и менее сокращений в минуту, тахикардия и даже остановка сердца.
Борщевик
Многолетнее растение, которое соцветиями-зонтиками напоминает тысячелистник . Только в реальности это ядовитый гигант высотой до 3-4,5 метров. У него ядовит не только сок, но и пыльца.
Симптомы отравления: головная боль, головокружение, тошнота, рвота, повышение температуры тела вплоть до 40 градусов. При попадании сока на кожу появляются сильные “ожоги” – аллергические дерматиты.
Самое важное - в нашем Telegram-канале